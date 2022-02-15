За добу COVID-19 діагностували у 999 мешканців Львівщини

На ранок 15 лютого на Львівщині зареєстрували 999 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 1332 мешканці області одужали, 16 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
"За попередню добу у Львівській області провели 1627 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 999 осіб", – повідомили в ЛОДА.
Нові випадки інфікування COVID–19 зареєстрували:
- Дрогобицький район: 54;
- Золочівський район: 180;
- Львівський район: 301 (м. Львів – 149);
- Самбірський район: 26;
- Стрийський район: 207;
- Яворівський район: 155;
- Червоноградський район: 76.
У стаціонарах лікарень області перебуває 1911 людей. Ліжкова мережа заповнена на 36,02%. У реанімації перебуває 134 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 51.
За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 295 051 людини. 226 009 мешканців Львівщини одужали, 6437 – померли.
Що відомо
- На ранок 14 лютого на Львівщині зареєстрували 736 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 337 людей одужали, 18 – померли.
- З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
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