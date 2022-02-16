На Житомирщині зареєстрували ще 957 випадків інфікування COVID-19

На Житомирщині за добу, 15 лютого, підтвердили коронавірус у 957 жителів області. Активними хворими на коронавірус наразі є понад 27 тисяч жителів Житомирщини. Померли одинадцятеро людей.
Про це 16 лютого повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.
15 лютого лабораторний центр провів 1 142 дослідження на наявність захворювання – у 957 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 27 265 жителів Житомирщини.
Від ускладнень коронавірусу померли ще одинадцятеро людей:
- дві жінки віком 70 та 74 роки – жительки Житомира;
- 66-річна жителька Житомирського району;
- 94-річний житель Новоград-Волинського району;
- 68-річна жителька Брусилова;
- 78-річна жителька Коростишева;
- 83-річна жителька Чуднова;
- 63-річний чоловік та дві жінки віком 60 і 75 років – жителі Коростеня;
- 73-річна жителька Бердичева.
Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 478 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 957 жителів, Бердичеві – 299, Коростені – 257 та Новограді-Волинському – 193.
15 лютого одужання від коронавірусу підтвердили у 2 222 жителів області.
Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 184 427 жителів, з яких 153 684 вже одужали.
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