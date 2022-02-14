На Житомирщину надійшли майже три тисячі упаковок ліків від COVID-19

2899 упаковок ліків від коронавірусу надійшли до Житомирської обласної бази спецмедпостачання. Розподілятиме препарат "Молнупіравір" обласний департамент охорони здоров'я, після чого ліки видаватимуть лікарням. Про це Суспільному розповіла завідувачка аптечного складу №1 обласної бази спецмедпостачання Валентина Українець.

"Сьогодні Міністерство охорони здоров'я поставило нам згідно МОЗівської поставки, препарат "Молнупіравір" №40 по 200 міліграмів. Нам поставили 2899 упаковок. Цей препарат призначений для лікування легкої та середньої форм захворювання на COVID-19. Це капсули для лікування хворих, які мають середню або легку форму захворювання. Зберігаються вони у звичайних умовах: при кімнатній температурі – це 20-25 градусів. Це звичайні умови, які не потребують ніякого холодового ланцюга. Препарат буде розподілений обласним департаментом охорони здоров'я і згідно цього розподілу ми будемо видавати його лікарням", – каже Валентина Українець.

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