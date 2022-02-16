"Миколаївелектротранс" отримав ще один новий тролейбус

Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" ввечері 15 лютого отримало 28-й новий тролейбус у рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції і розвитку.

Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.

За словами Катерини Висоцької, "Миколаївелектротранс" має отримати ще 12 таких тролейбусів.

"Цього тижня, до 18 лютого, очікуємо отримати ще один новий тролейбус", – розказала Катерина Висоцька.

Станом на 16 лютого у Миколаєві працюють 27 нових тролейбусів. Щодня на лінії виходять 47 машин.

Що відомо

У вересні 2020 року Миколаївська міська рада та комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" підписали кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку на три роки на суму 20 млн євро. За ці гроші придбають 40 тролейбусів звичайних, 20 тролейбусів з автономним ходом, частина грошей піде на реконструкцію тягових підстанцій та тролейбусного депо.

У Миколаєві тролейбус загорівся під час руху.

Тролейбус, що загорівся під час руху в Миколаєві, замінять на новий.

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