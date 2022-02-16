"Миколаївелектротранс" отримав ще один новий тролейбус

Комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" ввечері 15 лютого отримало 28-й новий тролейбус у рамках кредитної угоди з Європейським банком реконструкції і розвитку.
Інформацію про це кореспондентам Суспільного підтвердила речниця підприємства "Миколаївелектротранс" Катерина Висоцька.
За словами Катерини Висоцької, "Миколаївелектротранс" має отримати ще 12 таких тролейбусів.
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"Цього тижня, до 18 лютого, очікуємо отримати ще один новий тролейбус", – розказала Катерина Висоцька.
Станом на 16 лютого у Миколаєві працюють 27 нових тролейбусів. Щодня на лінії виходять 47 машин.
Що відомо
- У вересні 2020 року Миколаївська міська рада та комунальне підприємство "Миколаївелектротранс" підписали кредитну угоду з Європейським банком реконструкції і розвитку на три роки на суму 20 млн євро. За ці гроші придбають 40 тролейбусів звичайних, 20 тролейбусів з автономним ходом, частина грошей піде на реконструкцію тягових підстанцій та тролейбусного депо.
- У Миколаєві тролейбус загорівся під час руху.
- Тролейбус, що загорівся під час руху в Миколаєві, замінять на новий.