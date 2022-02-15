COVID-19 на Волині: виявили 1 179 випадків за добу, 15 людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 179 нових випадків коронавірусної інфекції, 15 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 15 лютого повідомили в облдержадміністрації.
Упродовж доби в області одужали 1 204 людини. Госпіталізували – 65 хворих, 1 114 волинян лікуються амбулаторно. 15 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:
- Луцький район – шість смертельних випадків: у Луцькій громаді – три, у Боратинській, Підгайцівській та Цуманській — по одному;
- Володимир-Волинський район – один випадок у Володимир-Волинській громаді;
- Камінь-Каширський район – два випадки у Камінь-Каширській громаді;
- Ковельський район – шість випадків у Голобській громаді — три, у Старовижівській, Ковельській та Шацькій — по одному.
За добу методом ПЛР протестували 932 особи. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:
- Луцька ТГ – 394
- Боратинська ТГ – 10
- Берестечківська ТГ - 14
- Городищенська ТГ – 6
- Горохівська ТГ – 8
- Доросинівська ТГ – 4
- Ківерцівська ТГ – 44
- Колківська – 8
- Копачівська ТГ – 1
- Мар’янівська ТГ – 2
- Олицька ТГ – 13
- Підгайцівська ТГ – 38
- Рожищенська ТГ – 19
- Торчинська ТГ – 3
- Цуманська ТГ – 18
- Володимир-Волинська ТГ – 102
- Затурцівська ТГ – 8
- Зимнівська ТГ – 12
- Іваничівська ТГ - 13
- Локачинська ТГ - 9
- Нововолинська ТГ – 70
- Оваднівська ТГ - 2
- Павлівська ТГ – 4
- Устилузька ТГ - 18
- Камінь- Каширська ТГ – 9
- Любешівська ТГ – 25
- Маневицька ТГ – 32
- Прилісненська ТГ – 4
- Голобська ТГ – 21
- Велицька ТГ -3
- Вишнівська ТГ – 7
- Головненська ТГ - 15
- Дубівська ТГ – 13
- Заболотівська ТГ - 1
- Ковельська ТГ – 127
- Колодяжненська ТГ – 6
- Луківська ТГ - 1
- Люблинецька ТГ – 12
- Любомльська ТГ – 30
- Ратнівська ТГ – 6
- Рівненська ТГ – 4
- Сереховичівська ТГ – 2
- Старовижівська ТГ – 12
- Турійська ТГ – 29
За весь час пандемії в області захворіли 124 838 волинян. 107 704 людини одужали від COVID-19. 2 342 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 445 недужих на коронавірус волинян та три летальних випадків.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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