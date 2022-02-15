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COVID-19 на Волині: виявили 1 179 випадків за добу, 15 людей померли
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COVID-19 на Волині: виявили 1 179 випадків за добу, 15 людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: виявили 1 179 випадків за добу, 15 людей померли УНІАН

За останню добу на Волині зафіксували 1 179 нових випадків коронавірусної інфекції, 15 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 15 лютого повідомили в облдержадміністрації.

Упродовж доби в області одужали 1 204 людини. Госпіталізували – 65 хворих, 1 114 волинян лікуються амбулаторно. 15 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:

  • Луцький район – шість смертельних випадків: у Луцькій громаді – три, у Боратинській, Підгайцівській та Цуманській — по одному;
  • Володимир-Волинський район – один випадок у Володимир-Волинській громаді;
  • Камінь-Каширський район – два випадки у Камінь-Каширській громаді;
  • Ковельський район – шість випадків у Голобській громаді — три, у Старовижівській, Ковельській та Шацькій — по одному.

За добу методом ПЛР протестували 932 особи. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

  • Луцька ТГ – 394
  • Боратинська ТГ – 10
  • Берестечківська ТГ - 14
  • Городищенська ТГ – 6
  • Горохівська ТГ – 8
  • Доросинівська ТГ – 4
  • Ківерцівська ТГ – 44
  • Колківська – 8
  • Копачівська ТГ – 1
  • Мар’янівська ТГ – 2
  • Олицька ТГ – 13
  • Підгайцівська ТГ – 38
  • Рожищенська ТГ – 19
  • Торчинська ТГ – 3
  • Цуманська ТГ – 18
  • Володимир-Волинська ТГ – 102
  • Затурцівська ТГ – 8
  • Зимнівська ТГ – 12
  • Іваничівська ТГ - 13
  • Локачинська ТГ - 9
  • Нововолинська ТГ – 70
  • Оваднівська ТГ - 2
  • Павлівська ТГ – 4
  • Устилузька ТГ - 18
  • Камінь- Каширська ТГ – 9
  • Любешівська ТГ – 25
  • Маневицька ТГ – 32
  • Прилісненська ТГ – 4
  • Голобська ТГ – 21
  • Велицька ТГ -3
  • Вишнівська ТГ – 7
  • Головненська ТГ - 15
  • Дубівська  ТГ – 13
  • Заболотівська ТГ - 1
  • Ковельська ТГ – 127
  • Колодяжненська ТГ – 6
  • Луківська ТГ - 1
  • Люблинецька ТГ – 12
  • Любомльська ТГ – 30
  • Ратнівська ТГ – 6
  • Рівненська ТГ – 4
  • Сереховичівська ТГ – 2
  • Старовижівська ТГ – 12
  • Турійська ТГ – 29

За весь час пандемії в області захворіли 124 838 волинян. 107 704 людини одужали від COVID-19. 2 342 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 445 недужих на коронавірус волинян та три летальних випадків.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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