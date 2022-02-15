COVID-19 на Волині: виявили 1 179 випадків за добу, 15 людей померли

За останню добу на Волині зафіксували 1 179 нових випадків коронавірусної інфекції, 15 — летальних. Про ситуацію із захворюваністю станом на 15 лютого повідомили в облдержадміністрації.

Упродовж доби в області одужали 1 204 людини. Госпіталізували – 65 хворих, 1 114 волинян лікуються амбулаторно. 15 людей померли від ускладнень коронавірусної хвороби:

Луцький район – шість смертельних випадків: у Луцькій громаді – три, у Боратинській, Підгайцівській та Цуманській — по одному;

Володимир-Волинський район – один випадок у Володимир-Волинській громаді;

Камінь-Каширський район – два випадки у Камінь-Каширській громаді;

Ковельський район – шість випадків у Голобській громаді — три, у Старовижівській, Ковельській та Шацькій — по одному.

За добу методом ПЛР протестували 932 особи. У жителів таких громад підтвердили випадки коронавірусної хвороби:

Луцька ТГ – 394

Боратинська ТГ – 10

Берестечківська ТГ - 14

Городищенська ТГ – 6

Горохівська ТГ – 8

Доросинівська ТГ – 4

Ківерцівська ТГ – 44

Колківська – 8

Копачівська ТГ – 1

Мар’янівська ТГ – 2

Олицька ТГ – 13

Підгайцівська ТГ – 38

Рожищенська ТГ – 19

Торчинська ТГ – 3

Цуманська ТГ – 18

Володимир-Волинська ТГ – 102

Затурцівська ТГ – 8

Зимнівська ТГ – 12

Іваничівська ТГ - 13

Локачинська ТГ - 9

Нововолинська ТГ – 70

Оваднівська ТГ - 2

Павлівська ТГ – 4

Устилузька ТГ - 18

Камінь- Каширська ТГ – 9

Любешівська ТГ – 25

Маневицька ТГ – 32

Прилісненська ТГ – 4

Голобська ТГ – 21

Велицька ТГ -3

Вишнівська ТГ – 7

Головненська ТГ - 15

Дубівська ТГ – 13

Заболотівська ТГ - 1

Ковельська ТГ – 127

Колодяжненська ТГ – 6

Луківська ТГ - 1

Люблинецька ТГ – 12

Любомльська ТГ – 30

Ратнівська ТГ – 6

Рівненська ТГ – 4

Сереховичівська ТГ – 2

Старовижівська ТГ – 12

Турійська ТГ – 29

За весь час пандемії в області захворіли 124 838 волинян. 107 704 людини одужали від COVID-19. 2 342 жителі Волині померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 445 недужих на коронавірус волинян та три летальних випадків.

Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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