За добу на Сумщині COVID-19 виявили у 1159 людей, 20 — померли

На Сумщині за останню добу, 15 лютого, у COVID-19 підтвердили у 1159 людей. Такі дані зранку 16 лютого надали в Сумській облдержадміністрації.

20 людей померли від ускладнень хвороби: 9 — у Конотопському районі, 6 — у Сумському, по 2 — в Охтирському та Роменському, 1 — в Шосткинському.

Одужання підтвердили у 1599 мешканців області.

Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 27 049 людей, що на 460 менше, ніж напередодні.

За весь час пандемії коронавірус на Сумщині зафіксували у 175 633 людей. З них 3140 людей померли. Одужання підтвердили у 145 444 мешканців області.

За добу першу дозу вакцини на Сумщині, за даними РНБО, 486 людей, другу дозу – 807 людей, вакцинувалися бустерною дозою 595 людей. Загалом вакцинувалися першою дозою в області 448 372 людини, двома дозами – 431 581, бустерною — 18 374.

На Сумщині, за інформацією РНБО, на 50% заповнені ліжка в лікарнях області, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. До апаратів ШВЛ в області підключені 43 людей, з яких 32 – в Сумах.

Що відомо

За добу 15 лютого в Україні зафіксували понад 31 тисячу нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ушпиталили 3 649 людей, померли 310 хворих.

Станом на 12 лютого за динамікою поширення коронавірусу в "червоній" зоні епіднебезпеки перебували п’ять областей України, у "жовтій" зоні – лише один регіон.

Міністерство охорони здоров’я скоротило тривалість амбулаторно-поліклінічного та стаціонарного лікування COVID-19.

МОЗ очікує збільшення кількості захворювань на коронавірус до 40-60 тисяч випадків на добу.

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