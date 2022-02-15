335 нових сімей зареєстрували в Україні у День Святого Валентина, 14 лютого. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Найбільше молодят, за даними відомства, одружилися у Вінницькій та Дніпропетровській областях – тут зареєстровано 33 та 29 шлюбів відповідно.

Крім того, 14 лютого 269 пар подали заяви на державну реєстрацію шлюбу.

Що відомо

У День святого Валентина відділи ДРАЦС працювали у подовженому режимі.

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