335 нових сімей зареєстрували в Україні у День Святого Валентина, 14 лютого. Про це повідомляє Міністерство юстиції України.
Найбільше молодят, за даними відомства, одружилися у Вінницькій та Дніпропетровській областях – тут зареєстровано 33 та 29 шлюбів відповідно.
Крім того, 14 лютого 269 пар подали заяви на державну реєстрацію шлюбу.
Що відомо
- У День святого Валентина відділи ДРАЦС працювали у подовженому режимі.
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