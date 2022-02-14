З квітами й фотозонами. Як відзначають День Святого Валентина в Чернівцях

У Чернівцях до Дня Святого Валентина заклади облаштували фотозони. На вулицях — люди з квітами, кульками й валентинками. Також прикрашені вітрини деяких магазинів. Як відзначають День Святого Валентина — у фоторепортажі Суспільного.

У місті можна зустріти пари з подарунками та валентинками.

Суспільне Буковина

Вітрини закладів на вулиці Кобилянської прикрасили, також облаштували фотозони.

Суспільне Буковина Фотозона на вулиці Ольги Кобилянської

У квіткових магазинах та на ринках збільшилась кількість покупців. Продавчиня на одному з квіткових ринків Діана розповіла Суспільному, що найчастіше купують букети з тюльпанів та троянд.

Також флористи збирають квіткові композиції, їхня ціна залежить від розміру.

Суспільне Буковина Чернівчанин з квітами

За словами продавців, ціни на квіти не підвищували. Ціна тюльпанів коливається від 25 до 30 гривень за штуку, троянди залежно від сорту та розміру коштують від 25 до 60 гривень за штуку.

Суспільне Буковина Містяни роблять фото біля святкових прикрас

Суспільне Буковина Жінка продає крокуси на вулиці Ольги Кобилянської

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

Суспільне Буковина

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