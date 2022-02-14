З квітами й фотозонами. Як відзначають День Святого Валентина в Чернівцях

У Чернівцях до Дня Святого Валентина заклади облаштували фотозони. На вулицях — люди з квітами, кульками й валентинками. Також прикрашені вітрини деяких магазинів. Як відзначають День Святого Валентина — у фоторепортажі Суспільного.
У місті можна зустріти пари з подарунками та валентинками.
Вітрини закладів на вулиці Кобилянської прикрасили, також облаштували фотозони.
У квіткових магазинах та на ринках збільшилась кількість покупців. Продавчиня на одному з квіткових ринків Діана розповіла Суспільному, що найчастіше купують букети з тюльпанів та троянд.
Також флористи збирають квіткові композиції, їхня ціна залежить від розміру.
За словами продавців, ціни на квіти не підвищували. Ціна тюльпанів коливається від 25 до 30 гривень за штуку, троянди залежно від сорту та розміру коштують від 25 до 60 гривень за штуку.
Читайте також
Біля Чернівців відкрили парк у стилі Гаррі Поттера. На що можна подивитися
Читайте нас у Telegram: головні новини Буковини
Станьте частиною Суспільне Буковина: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи села. Пишіть нам на пошту редакції новин: [email protected]