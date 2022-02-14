14 лютого, у День святого Валентина, закохані зможуть подати заяви для офіційної реєстрації своїх стосунків із 8 до 20 години.
Як повідомляє пресслужба Міністерства юстиції, 14 лютого усі закохані зможуть подати до відділів державної реєстрації актів цивільного стану заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєструвати його, якщо він призначений у вищевказаний день.
"Зазначимо, що цього дня відділи ДРАЦС, які є учасниками заходу "Кохання поза часом 2022" працюватимуть у подовженому режимі, аби усі охочі змогли зробити цей день особливим для себе та своєї другої половинки", — йдеться у повідомленні.
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Відтак відділи ДРАЦС чекатимуть на наречених із 8:00 до 20:00.
Із повним переліком відділів ДРАЦС, які є учасниками заходу, можна ознайомитись за посиланням.
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