Українські полярники до Дня святого Валентина показали "закоханих пінгвінів"

Українські полярники, які працюють на дослідницькій станції "Академік Вернадський", з нагоди Дня святого Валентина 14 лютого поділилися фотографіями субантарктичних пінгвінів під час шлюбного сезону.
Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.
За словами полярників, субантарктичні пінгвіни — однолюби, тобто зазвичай створюють пару на все життя. Навесні, під час шлюбного сезону, вони повертаються до "Академіка Вернадського".
"Тож полярники постійно спостерігають їхні залицяння (це шанобливі поклони одне одному), створення родин, побудову гнізд (коли вони навіть б'ються за камінчики), відкладання яєць та, звісно, появу малят", — зазначають науковці.
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Що відомо
- День святого Валентина 14 лютого є неофіційним святом усіх закоханих, яке пройшло крізь століття і широко відзначається у всьому світі.
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