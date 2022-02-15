У Польщі ввели режим кіберзагрози найнижчого рівня. Про причини не повідомляють

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запровадив у країні найнижчий рівень кіберзагрози до 28 лютого включно відповідно до законодавства про боротьбу з тероризмом. Причини такого кроку не розкриваються.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ і управління Польщі.

Режим кіберзагрози першого (найнижчого рівня) означає, що спецслужби і державні установи повинні здійснювати внутрішній моніторинг своїх електронних сервісів для попередження кібератак на них.

Востаннє такий режим запроваджувався в Польщі 18 лютого "через потенційний ризик загрози безпеці передавання даних".

Про введення режиму кібербезпеки в Польщі стало відомо тоді ж, коли через DDoS-атаку були тимчасово виведені з ладу сайти Міністерства оборони і Збройних Сил України, сайт "Українського радіо", а також системи мобільного банкінгу "Ощадбанку" і "ПриватБанку".

Що відомо

8 лютого в Польщі були створені кібервійська — Сили оборони кіберпростору. Вони відповідатимуть за "реактивний і проактивний захист і активну оборону в кіберпросторі", тобто визначатимуть потенційні загрози й небажану кібердіяльність та вживатимуть заходів із протидії цим явищам.

У ніч з 13 на 14 січня хакери атакували українські урядові сайти, також був тимчасово недоступний портал "Дія". У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Мінкультури та інформаційної політики України вважають, що хронологія поширення інформації про кібератаки свідчить про "російський слід".

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