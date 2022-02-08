У Польщі з’являться кібервійська

Міністерство оборони Польщі 8 лютого оголосить про створення нового роду військ — Сил оборони кіберпростору (Wojska Obrony Cyberprzestrzeni). Про це повідомляє пресслужба відомства.

Створення кібервійськ передбачене новим проєктом закону "Про оборону батьківщини", представленим польським урядом восени 2021 року. Документ передбачає спрощення процедури призову й просування по військовій службі та спрямований на збільшення популярності служби в армії.

Про новий рід військ уперше стало відомо в лютому 2019 року, коли міністр оборони Польщі Маріуш Блащак ухвалив Концепцію організації та функціонування Сил оборони кіберпростору. Тоді ж було утворено пункт командування цими військами при Національному центрі безпеки в кіберпросторі Польщі.

Сили оборони кіберпростору Польщі відповідатимуть за "реактивний і проактивний захист і активну оборону в кіберпросторі", тобто визначатимуть потенційні загрози й небажану кібердіяльність та вживатимуть заходів із протидії цим явищам.

Очолить польські Сили оборони кіберпростору командувач Збройних сил країни, який поки не призначений — до цього часу вони підпорядковуються безпосередньо міністру оборони. Передбачається, що новий рід військ буде повністю утворено до 2025 року.

В Україні також мають бути створені кібервійська: ще в серпні 2021 року Володимир Зеленський затвердив Стратегію кібербезпеки України та ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про створення умов для формування у системі Міністерства оборони України цього роду військ.

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