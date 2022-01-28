На Львівщині вакцинуватимуть дітей, які пропустили щеплення від поліомієліту. Кампанія стартує 1 лютого. Про це повідомила заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська.

За її словами вакцинацію від цієї недуги у вигляді уколу, мають отримати майже 20 тисяч дітей, яких не щепили вчасно відповідно до календаря щеплень. На другому етапі вакцину у вигляді крапель отримають діти від 6 місяців до 6 років, таких дітей понад 126 тисяч.

Поліомієліт — вірусне захворювання, яке може викликати параліч. Ліків від нього немає. Вакцинація від поліомієліту належить до десяти обов’язкових дитячих щеплень.

Вакцинувала свою дитину і Світлана Гребова.

"Їй зараз 4,5 місяці і всім чим треба ми щепилися. Вакцинація попереджує багато хвороб, які можуть бути дуже небезпечними, відтак ставлюся позитивно до вакцинації. Звичайно, під час вакцинування ми робили огляд у сімейного лікаря і дотримувалися усіх рекомендацій", — каже Світлана Гребова.

Заступниця медичного директора дитячої поліклініки 4 міської лікарні Віра Капрусь розповідає, поліомієліт передається через брудні руки, їжу та воду.

"Симптомами поліомієліту на початку може бути підвищення температури, болі в животі, нудота, блювота і власне гострий в’ялий параліч. Поліомієліт вражає дітей раннього віку - це є діти до 6 років", — каже Віра Капрусь.

1 лютого розпочинається кампанія зі щеплення дітей від поліомієліту. Вона триватиме три тижні. Її перший етап охопить дітей віком від 6 місяців до 6 років, які пропустили вакцинацію за календарем.

Другий етап відбудеться у березні. Таке рішення ухвалили через два випадки виявлення вірусу у дітей торік на Рівненщині і цього року на Закарпатті.

"Дитяче населення Львівщини першого року життя охоплене вакцинацією на 73,9%, тобто ми бачимо, що є всі підстави для ймовірної циркуляції цього вірусу", — каже заступниця директора обласного центру контролю та профілактики хвороб Марія Озірковська.

Дітей щеплюють від поліомієліту 6 разів. У 2 та 4 місяці — вакциною у вигляді ін’єкції. У 6 та 18 місяців, а також у 6 та 14 років — дитина отримує поліомієлітну вакцину у вигляді крапель. Вакцинація безкоштовна.

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