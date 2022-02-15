На Полтавщині профінансують підрозділи тероборони: на що гроші і скільки

На Полтавщині на забезпечення територіальної оборони мають спрямувати 40 мільйонів гривень. Гроші мають витратити, зокрема, на ремонти приміщень для військових та придбання обладнання. 15 лютого позачергові сесії для ухвалення рішень про фінансування влаштували, зокрема, в обласній та у Полтавській міській раді.

Для підтримання порядку на Полтавщині створили бригаду територіальної оборони, яка складається із п’яти батальйонів. Вони базуються у всіх чотирьох районах області, а також у Полтаві. В обласному центрі діє і управління бригади, каже заступник командира Володимир Іщенко. Підрозділи, за його словами, укомплектовані на понад 70%.

"Зараз ми укомплектовуємось військовослужбовцями дійсної військової служби. Після цього переходимо на етап доукомплектування військовослужбовцями, які будуть проходити військову службу у резерві. До кінця місяця плануємо укомплектуватися у тому обсязі, який нам визначений головнокомандувачем", – говорить заступник командира окремої бригади територіальної оборони Полтавщини Володимир Іщенко.

Фото: Суспільне Полтава Фінансування тероборони

Для підрозділів тероборони в області мають надати 40 мільйонів гривень. Половину з бюджету Полтавщини, ще стільки ж – від громад, каже депутат обласної ради Олег Хардін.

15 лютого на позачерговому засіданні за спрямування грошей із бюджету регіону проголосували 56 депутатів.

"20 мільйонів (гривень – ред.), які йдуть з обласного бюджету, будуть виділені на закупівлю автомобілів. Сума – 6 мільйонів гривень. Мільйон (гривень – ред.) – на облаштування робочих місць, це закупівля комп’ютерів та техніки. Інші кошти підуть на облаштування та ремонт приміщень", – каже депутат та голова постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності Олег Хардін.

Фото: Суспільне Полтава На Полтавщині профінансують підрозділи тероборони

14 лютого ж спрямувати гроші вирішили і на сесії Полтавської громади. Цього року, згідно з ухваленою програмою «Полтавський спротив». Це майже 4 мільйони гривень. Гроші – для військової частини, яка розташована у Полтаві, на придбання обладнання, меблів, облаштування опалення та електропостачання, а ще ремонти приміщень. Крім того, мають профінансувати, зокрема, організацію занять та тренінгів для цивільного населення, каже депутат міської ради Вадим Ямщиков.

"Навчання, перш за все, працівників виконкому, комунальних структур, адміністративних військової справи. Це вишкіл, це домедична допомога, це орієнтування на місцевості. Для чого? Ми пам’ятаємо 2014-й рік, перш за все органи місцевої влади і державної влади зазнають атаки з боку незрозумілих бандформувань", – каже депутат Полтавської міської ради Вадим Ямщиков.

Що відомо:

Закон України «Про основи національного спротиву» Верховна Рада ухвалила торік 16 липня. Він набув чинності 1 січня цього року

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