Із бюджету Полтавщини на тероборону спрямують 20 мільйонів гривень

Рішення про додаткове фінансування для підрозділів територіальної оборони на Полтавщині ухвалили 15 лютого на позачерговій сесії обласної ради. За це проголосували 56 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на засіданні.

20 мільйонів гривень для забезпечення тероборони мають надати із обласного бюджету. Іще стільки ж – із громад Полтавщини. Про це на засіданні повідомив депутат та голова постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності Олег Хардін.

Фото: Суспільне Полтава Голосування депутатів

За його словами, гроші спрямують на закупівлю техніки та автомобілів для підрозділів територіальної оборони, облаштування та ремонт робочих місць.

Як розповів Суспільному заступник командира окремої бригади територіальної оборони Полтавщини Володимир Іщенко, загалом у регіоні сформовано шість підрозділів тероборони – це п'ять батальйонів та управління бригади. Ці військові підрозділи укомплектовані на понад 70%.

Що відомо: