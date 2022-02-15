Із бюджету Полтавщини на тероборону спрямують 20 мільйонів гривень

Рішення про додаткове фінансування для підрозділів територіальної оборони на Полтавщині ухвалили 15 лютого на позачерговій сесії обласної ради. За це проголосували 56 депутатів, повідомила кореспондентка Суспільного, яка перебувала на засіданні.
20 мільйонів гривень для забезпечення тероборони мають надати із обласного бюджету. Іще стільки ж – із громад Полтавщини. Про це на засіданні повідомив депутат та голова постійної комісії облради з питань правоохоронної діяльності Олег Хардін.
За його словами, гроші спрямують на закупівлю техніки та автомобілів для підрозділів територіальної оборони, облаштування та ремонт робочих місць.
Як розповів Суспільному заступник командира окремої бригади територіальної оборони Полтавщини Володимир Іщенко, загалом у регіоні сформовано шість підрозділів тероборони – це п'ять батальйонів та управління бригади. Ці військові підрозділи укомплектовані на понад 70%.
Що відомо:
- У громадах на Полтавщині мають спрямувати гроші на забезпечення територіальної оборони. Для цього місцевим радам потрібно скликатипозачергові сесії.
- Засідання сесії Полтавської міськради відбулося зранку 15 лютого. Депутати ухвалили спрямувати на тер оборону цього року близько 4 мільйонів гривень.