Лефортівський суд Москви 15 лютого розпочав виїзне засідання у справі щодо російського опозиціонера Олексія Навального за звинуваченнями в шахрайстві та неповазі до судді Віри Акімової, яка розглядала іншу справу за його участі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Засідання московського Лефортівського суду у справі Навального відбувається безпосередньо у виправній колонії №2, де політик уже відбуває покарання за так званою справою "Ів Роше" про шахрайство та відмивання грошей — у лютому 2021 року його засудили до 3,5 року позбавлення волі. До колонії заборонили проносити техніку, що, за словами захисників Навального, ускладнить його право на захист.

Епізоди про шахрайство пов’язані з пожертвами, які отримувала нині ліквідована організація Навального "Фонд боротьби з корупцією". Політика звинувачують у тому, що він нібито витратив 356 мільйонів рублів цих пожертв на власні цілі. Слідство у справі велося з грудня 2020 року — тоді Навальний перебував у Німеччині на лікуванні після отруєння нервово-паралітичним газом "Новічок".

Що стосується образи судді, то йдеться про розгляд справи про нібито наклеп на ветерана Ігната Артеменка з боку Навального (у лютому 2021 року політика визнали винним і оштрафували на 850 тисяч рублів). Під час суду він отримав понад десяток зауважень за суперечки від судді Віри Акімової, яка після того звернулися до Слідчого комітету Москви для перевірки висловлювань Навального на предмет образи.

За епізодами шахрайства Навальному загрожує до 15 років ув’язнення, а за образу судді — до шести місяців арешту. Крім того, як повідомила "Радіо Свобода" адвокатка опозиціонера Ольга Михайлова, у справі про шахрайство слідство може виокремити додаткові епізоди — це може дозволити проведення додаткових обшуків у майбутньому за потреби.

Як повідомляє "Новая газета" з місця подій, суддя оголосила перерву в засіданні до 18:30 за місцевим часом (17:30 за Києвом), щоб ознайомитися з матеріалами справи. При цьому Навальний просив обмежити перерву до 17:00, оскільки з цього часу в колонію перестають пускати відвідувачів (якими є і журналісти, що висвітлюють процес).

Як нагадує "Російська служба Бі-бі-сі", проти Навального порушені ще дві кримінальні справи, слідство в яких триває. Це посягання на права громадян та створення екстремістської спільноти через створення вже згаданого "Фонду боротьби з корупцією". За першим звинуваченням Навальному загрожує три роки ув’язнення, а за другим — до десяти.

Що відомо

Російський опозиціонер Олексій Навальний знепритомнів 20 серпня 2020 року в літаку на шляху з Томська до Москви. Після екстреної посадки в Омську його госпіталізували, а через два дні доставили для лікування в берлінську клініку "Шаріте".

Уряд Німеччини 2 вересня 2020 року заявив, що в організмі Олексія Навального виявили сліди отрути з групи "Новачок". Мова йде про отруйні речовини нервово-паралітичної дії, над якими працювали лабораторії СРСР та Російської Федерації.

Згодом інформацію про отруєння політика "Новачком" підтвердили ще дві незалежні лабораторії у Франції та Швеції.

Країни ЄС, Велика Британія та США засудили напад на Навального та закликали російську владу розслідувати подію, а Україна вимагає посилити санкції проти РФ. Сам опозиціонер заявив, що за його отруєнням стоїть президент РФ Володимир Путін.

17 січня російський опозиціонер Олексій Навальний разом зі дружиною Юлією прибув літаком авіакомпанії "Побєда" до Москви. В аеропорту його затримали та відвезли до УВС Хімки. Політика затримали в аеропорту, а згодом засудили на два роки та вісім місяців ув'язнення у справах про "наклеп на ветерана" та "Ів Роше".

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