Із 15 лютого розпочався процес висування кандидатів на посаду міського голови Золотоніської громади. У перший день ні партії, ні самовисуванці не подали документів, розповіла голова територіальної виборчої комісії Оксана Гіщіна.

"Партії ще встигають висунути кандидата. Якщо вони нас повідомляють за добу про збори щодо висування свого кандидата, то вони мають право висувати кандидатів до 24 лютого", — розповіла Оксана Гіщіна.

За її словами, нині йде підготовка для прийняття документів:

"Ми працюємо, йде підготовка до прийняття документів, приймаємо рахунки, робочий процес триває".

Що відомо

Виборчий процес в ОТГ стартував 5 лютого. Висування кандидатів триватиме до 24 лютого. До 4 березня мають оголосити зареєстрованих кандидатів. День голосування – 27 березня.

На проміжних виборах нардепа 31 жовтня 2021 року, переміг колишній міський голова Золотоноші – Віталій Войцехівський. У Верховній Раді він зайняв крісло Олександра Скічка, який торік 30 березня склав мандат і перейшов на посаду голови Черкаської ОДА.

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