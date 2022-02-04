4 лютого стартував виборчий процес у Золотоніській громаді. Там обиратимуть міського голову громади, розповів голова Черкаського осередку Комітету Виборців України Максим Михлик.

За словами Максима Михлика, до 9 лютого ЦВК має оприлюднити перелік партій, які братимуть участь у виборах. Висування кандидатів триватиме з 15 до 24 лютого. До 4 березня оголосять зареєстрованих кандидатів. День голосування – 27 березня.

"До 8 квітня територіальна виборча комісія має оголосити результати виборів, хто буде обраний міським головою. Впевнений, що будуть спокійні вибори, не думаю, що буде сильна боротьба, ми просто бачимо перевірку партіями своїх сил", — розповів Михлик.

За словами Максима Михлика, виборцям, які хочуть на цих виборах проголосувати, варто перевірити себе у держреєстрі виборців. Ті виборці, які записані в інших містах, у них до середини лютого є шанс змінити місце прописки.

Що відомо

На проміжних виборах нардепа 31 жовтня 2021 року, переміг колишній міський голова Золотоноші – Віталій Войцехівський. У Верховній Раді він зайняв крісло Олександра Скічка, який торік 30 березня склав мандат і перейшов на посаду голови Черкаської ОДА.

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