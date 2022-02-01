Із 1 лютого у Золотоноші квиток на проїзд у міському транспорті коштує 10 гривень. Директор підприємства-перевізника Петро Малишко розповів Суспільному, що тариф збільшили, аби не працювати собі у збиток.

Перевезення у Золотоноші здійснює єдине підприємство – ПрАТ "Золотоніське АТП 17112". Його визначили на конкурсній основі.

Житель Золотоноші Михайло Сердюк розповів, що про здорожчання проїзду знає і готовий платити:

"Доводиться, бо далеко добиратися, а пішки ходити важко, особливо з дитиною у садочок. Потрібно підвищувати ціну на проїзд, бо і паливо здорожчало".

Суспільне Черкаси

Місцевий житель Влад Мироненко міським транспортом користується мало не щодня.

"Звісно, я сприйняв це з негативом. Але розумію, що перевізнику потрібні кошти на зарплати та інші витрати", – сказав чоловік.

Водій Василь Іванович розповів: на підвищення вартості проїзду ніхто ще не нарікав:

"Ставляться з розумінням. Дорожчає усе, газ по 20 гривень за літр. У мене заправка 80 літрів, це 1 600 тільки на заправку".

Жителька Золотоноші Тетяна Чичик міським транспортом користується не часто, а от її син-студент – щодня. Тепер витрати на ці потреби, за словами жінки, зростуть:

"У мене дитина навчається в училищі, щодня зранку і ввечері назад доводиться їхати. В місяць у нас виходить гривень чотириста".

Суспільне Черкаси

Пані Ніна та пан Василь розповіли: підвищенням тарифу не переймаються, бо як пенсіонери їздять безоплатно.

"Все дорожчає, то я так думаю, що і проїзд теж має", – сказала жінка.

Пільговим перевезенням у Золотоноші можуть користуватися пенсіонери та учні 1-4 класів. Витрати за ці категорії перевізнику компенсують із міського бюджету, розповіла начальниця відділу прогнозування та розвитку громади Вікторія Остроглазова. Збільшення ж вартості квитка із семи до десяти гривень вона називає економічно обґрунтованим:

"Як тільки держава анонсувала підняття мінімальної зарплати, ми вже побачили збільшення ціни на комплектувальний до автобусів. Перевізник подав нам розрахунки в кінці грудня 2021 року, але ціна була запропонована 12,50 гривень. Місяць ми проводили консультації стосовно всіх адміністративних витрат, пропонували зменшити одну статтю витрат, іншу".

Суспільне Черкаси

Телефоном директор підприємства-перевізника Петро Малишко розповів, що тариф збільшили, аби не працювати собі у збиток. Пасажиропотік, за його словами, невеликий, а паливо здорожчало. Але на поступки місцевій владі пішли. Зокрема, скоротили штатні посади.

"Ми хотіли зарплату збільшити водіям до 15 тисяч, бо водії не йдуть. Але зменшили, трошки більш як десять зробили. Ще деякі показники зменшили", – сказав він.

Із 1 лютого новий тариф діятиме по всіх маршрутах у Золотоноші. Всього їх п'ять.

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