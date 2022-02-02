Приймають і військових, і цивільних: на Черкащині формують тероборону

На Черкащині формують бригаду територіальної оборони. Станом на 2 лютого вона укомплектована на 70 відсотків, розповів Суспільному командир Анатолій Стуженко.

Формувати бригаду почали місяць тому, на службу планують набрати 350 людей.

Зимова куртка, кітелі, пара штанів на різні сезони, берці, футболки та шкарпетки – таку форму сьогодні безкоштовно отримують учасники батальйону тероборони області.

Анна Бардіс у 2021-му закінчила військову кафедру. До тероборони, розповіла, вирішила доєднатися, аби продовжити родинну справу:

"Я виросла в родині військового, в мене батько військовий, чоловік теж. Спершу це дуже бентежно, бо не знаєш до кого звертатися, але й цікаво".

Суспільне Черкаси

Сергій Яковенко – військовий з досвідом, до цього служив у 72-ій механізованій бригаді. Переведенню в територіальний підрозділ він радий, адже тепер, розповів, проводитиме більше часу із сім’єю.

"У мене маленькі внуки підростають, тепер я маю змогу бачити їх кожен день. Сімейні обставини так склались, що треба бути більше часу вдома. До цього мене три роки вдома майже не було", – пояснив чоловік.

Суспільне Черкаси

Зі слів військового, він докладе максимум зусиль, аби місцевий батальйон був сильним:

"Зайти сюди можна, але якщо в нас буде міцна територіальна оборона, то звідси ніхто не вийде. Це буде дорого коштувати противнику"

Вступити до лав тероборони можуть не лише українці з військовим стажем, а й цивільні, пояснив командир бригади Анатолій Стуженко. Аби до неї потрапити, необхідно звернутися до місцевого військкомату та написати заяву, потім пройти медичну комісію і надати копії документів (паспорта, ідентифікаційного коду, диплому), а також фото.

Для вступу до лав тероборони потрібно підготувати такі документи:

заяву про бажання добровільно вступити на службу до тероборони;

результати медичної комісії;

копії всіх сторінок паспорта громадянина України;

копію ідентифікаційного коду;

копії документів про освіту;

кольорову фотокартку розміром 9х12.

"Це контрактанта служба згідно з законом про військовий обов’язок. Контракт можна укласти на строк від 3 до 5 років, але є й ті, хто заключає його й на десять. Це залежить від того, хто як захоче", – розповів командир бригади Анатолій Стуженко.

Суспільне Черкаси

З його слів, територіальна оборона допомагатиме основному складу Збройних Сил України в охороні кордону, зможе чергувати на блокпостах та охороняти населення. Нині людей розподіляють на управлінські посади.

Що відомо

Основу добровольчих формувань територіальних громад становитимуть громадяни України, які пройшли військову службу у Збройних Силах України, службу в інших військових формуваннях та правоохоронних органах. Утім, до добровольчих загонів братимуть не тільки тих, хто служив у війську", заявили в ГУР.

Як зазначається, українці, які не проходили службу у ЗСУ, військових формуваннях та правоохоронних органах, прийматимуть до добровольчих формувань територіальних громад після складення Присяги добровольця територіальної оборони. Для зарахування до загонів тероборони необхідно буде пройти медичний, професійний та психологічний відбір і підписати контракт добровольця територіальної оборони.

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