Менеджерка співачки Аліни Паш, яка перемогла у Національному відборі на Євробачення-2022, пояснила появу довідки про те, що Паш перетинала адмінкордон з Кримом у законний спосіб через КПП "Каланчак". Раніше у Держприкордонслужбі заявили Суспільному, що не видавали такої довідки.

Як зазначила менеджерка співачки, довідку про перетин кордону Аліною Паш надав "член команди".

"Цю довідку надавала не вона особисто, і не вона давала запит на неї. Це давав запит член нашої команди. Ми зараз усередині команди розбираємося, яким чином ця довідка була отримана, і що це за довідка, і як вона взагалі з’явилася у Суспільного. Поки ми не розберемося в команді, я не можу називати вам імена", — зазначила менеджерка Аліни Паш.

Вона додала, що офіційна заява від команди співачки буде, "як тільки ми отримаємо наш документ від прикордонної служби": "У будь-якому випадку це правда, що вона перетинала з української сторони кордон, і там має бути ця інформація, ми на неї чекаємо. Запит до прикордонної служби був здійснений минулого тижня. Для нас заява прикордонної служби була дуже шокуючим моментом, і ми зараз стараємося розібратися, щоб людям дати чітку і правильну інформацію, як це взагалі все відбулося".

Що сталося

12 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, який цьогоріч пройде у Турині (Італія) 14 травня. За підсумками голосування, перемогла співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", а гурт Kalush Orchestra посів друге місце, отримавши на один бал менше. Під час оголошення глядацьких балів виникла помилка. Ведучий Тімур Мірошниченко віддав 2 бали спочатку гурту Our Atlantic, а потім виправився, і передав їх CLOUDLESS. Він сказав в ефірі, що вперше побачив протокол і не розібрався з цифрами. Після цього табличка з балами зникла з екрана і з'явилася вже після оголошення результатів. Після оголошення переможця учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

Організатор Нацвідбору Суспільне опублікувало офіційну заяву щодо інциденту. Суспільний мовник заявив, що не має доказів порушення фіналісткою Національного відбору на Євробачення-2022 Аліною Паш правил відбору. Зазначається, що Суспільне разом з виробником Нацвідбору "Френдс Про ТВ" опрацювало анкети учасників на їх відповідність вимогам. Також мовник звернувся до Державної прикордонної служби України, зокрема, щодо виступу Аліни Паш у Криму у 2015 році, але ці дані є конфіденційними.

Що каже Аліна Паш

Паш написала в Instagram, що хворіла, тому дала письмовий дозвіл представнику команди запросити довідку від прикордонної служби України.

"По довіреності було надіслано цей запит, відповідь прийшла досить пізно, майже в день відбору. Представник моєї команди відразу надав докази Суспільному. Також я подала повторний запит, аби отримати таку довідку безпосередньо в свої руки. Як тільки вона буде у мене, я оприлюдню її в своєму акаунті в Instagram. І я буду брати стільки довідок, скільки потрібно, аби довести, що я нічого не порушувала", — заявила співачка.

Що відомо

Активіст і відеоблогер Сергій Стерненко заявив, що Аліна Паш, яка посіла перше місце у Нацвідборі Євробачення-2022, підробила довідку від прикордонників щодо перетину кордона до окупованого Криму у серпні 2015 року зі сторони України.

13 лютого біля будівлі Суспільного мовника зібралось близько 20 людей, аби висловити свій протест проти перемоги співачки Аліни Паш на Національному відборі на Євробачення-2022.

Цьогоріч фінал пісенного конкурсу Євробачення-2022 відбудеться в Турині (Італія). Місто прийматиме учасників з 41 країни на арені Pala Olimpico спочатку у півфіналах 10 і 12 травня, а потім у великому фіналі — 14 травня.

Ведучими Євробачення-2022 стали британський співак, володар титулу "Найкращий поп/рок-виконавець-2007" Міка, італійська співачка, неодноразова переможниця конкурсу "Ґреммі" Лаура Паузіні й шоумен, ведучий італійської версії "X-Factor" Алессандро Каттелан.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу