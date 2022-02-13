12 лютого в Україні відбувся фінал Національного відбору на конкурс Євробачення, який цьогоріч пройде у Турині (Італія) 14 травня. За підсумками голосування, перемогла співачка Alina Pash с піснею "Тіні забутих предків", а гурт Kalush Orchestra посів друге місце отримавши на один бал менше. Після оголошення переможця, учасники Kalush заявили про фальсифікації та про намір оскаржувати результати конкурсу у суді.

Після оголошення результатів голосування учасники Kalush Orchestra, які отримали 6 балів від суддів і 8 від глядачів, пройшли за куліси і почали вимагати від організаторів продемонструвати протокол з оголошенням результатів, оскільки на їх думку підсумки голосування сфальсифікували.

Натомість представниця аудиторської компанії PWC в Україні Олена Волкова запевнила, що офіційні результати вже опубліковані й вони не сфальсифіковані.

Результати голосування Нацвідбору залежать від голосів глядачів (50%) і журі (50%). За свого улюбленого виконавця можна було проголосувати, надіславши платне SMS-повідомлення* з кодом учасника на короткий номер 7576. Після оголошення про завершення голосування, результати формуються у відсотковому співвідношенні голосів, що в сукупності становить 100%, із подальшою конвертацією відсотків у бали від 1 до 8.

Голосування журі відбувається паралельно з голосуванням глядачів, де вони виставляють учасникам бали від 1 до 8. Якщо два або більше учасників наберуть однакову сумарну кількість балів, то перевагу матиме той, хто отримав більшу кількість балів від глядачів.

З деталями голосування можна також ознайомитися тут. Правильність перевірки підрахунку голосів здійснює ТОВ Аудиторська фірма PwC.

За підсумками голосування співачка Alina Pash отримала 8 голосів від суддів і 7 від глядачів (усього 15); гурт Kalush: 6 — від суддів і 8 — від глядачів (загалом 14); Wellboy: 7 — від суддів і 6 — від глядачів (загалом 13). Після оголошення переможців учасники гурту Kalush пройшли за куліси до журі.

"Коли ми хотіли перевірити результати протоколу перед нами закрили двері. І купа охорони тримала двері, після того, як двері відкрили усі порозбігалися, все що ми могли зробити це силою їх тримати. Ми хочемо справедливості, покажіть тільки нам цю карточку і все. Мені здається дуже дивна позиція. Якби там було б усе добре то не було б таких дій", — заявив лідер гурту Олег Псюк.

Він наголосив, що результати було сфальсифіковано: "Якщо все справедливо, то відразу показується, а тут такого мені не здалося. Люди всі за нас, ви ж бачили. Я впевнений що ми виграли з величезним відривом, ви не уявляєте скільки, за нас вся Україна, ми піднімемо прям людей. Є фальсифікація".

Член журі Нацвідбору член правління Суспільного, режисер Ярослав Лодигін пояснив, чому відбулася плутанина під час оголошення результатів.

"Під час оголошення ведучий Тимур Мірошниченко заплутався, оскільки отримав у вухо редакторську помилку при читанні документу де було багато цифр і номерів. Ця плутанина не стосувалася лідируючих позицій, там було все дуже чітко озвучено. З приводу кількості голосів, які було віддано тому чи іншому учаснику, я думаю що ми зможемо переговорити з авторитетною аудиторською компанією, яка поставила своє ім'я на незалежному підрахунку. Я думаю що це не буде секретом, скільки там проголосували. Ми не є комерційною організацією, ми Суспільний мовник, у нас немає завдання заробити грошей з СМС чи применшити їхню кількість. Ми гарантуємо, що ніякого втручання у підрахунки не було",— наголосив Лодигін.

Він додав, що буде проведено перевірку, щоб зрозуміти як відбувався підрахунок і всі результати будуть опубліковані.

Що відомо

Фінал Національного відбору на Євробачення-2022 відбувся у форматі телевізійного концерту 12 лютого о 18:30 в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ.

о в прямому ефірі суспільного телеканалу UA: ПЕРШИЙ. Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займалася компанія "Френдс Про ТВ", яка створила резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення-2022 в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

Суспільний мовник, як член Європейської мовної спілки, є організатором Національного відбору на участь у 66-му Пісенному конкурсі Євробачення-2022.

Нагадаємо, господарем цьогорічного Євробачення-2022 є місто Турин в Італії. У конкурсі візьме участь 41 країна. Великий фінал відбудеться на арені Pala Olimpico 14 травня; півфінали — 10 та 12 травня.

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