На Донеччині колишнього правоохоронця звинувачують у побитті жителів села

Двоє жителів села Міньківка Бахмутського району звинувачують колишнього правоохоронця Олега Пугачова у побитті. Інцидент стався у січні 2021 року, наразі справу передали до Артемівського міськрайонного суду. Чоловіки, які отримали травми, кажуть, що обвинувачений умисно затягує розгляд справи й не з’являється на судові засідання.

Про це повідомляє кореспондент Суспільного.

Ввечері 4 січня 2021 року Микола Кібенко повертався з двома односельцями з дачі, де вони годували собак. Чоловік пригадує, біля них зупинилася автівка.

"Відчиняються водійські дверцята. Ми відразу впізнали Колесника Женю. А Пугачов він вибіг звідти. Ліхтар є, але погано було видно. Він замахується на мене, я не встигаю закритись, і мені наноситься удар у ліву частину голови. Я падаю і втрачаю свідомість", — пригадує чоловік.

У нападниках чоловіки впізнали поліцейського Олега Пугачова та його кума Євгена Колесника.

Микола Кібенко розказав, що тоді йому діагностували струс головного мозку, перелом носа та забої. Отримав у той вечір травми ноги і його односелець Владислав Панченко, який працює лікарем-інтерном.

"Пугачов Олег розвернувся і наніс удар, який прийшовся в область лівого колінного суглоба. Я присів, почав відходити назад. Вони двоє до мене почали підходити. Між нами була відстань близько 5 метрів, вони запитали, хто я такий. Я відповів, що син лікаря. Після цього вони так же без слів сіли в автівку і поїхали", — розказав Панченко.

За словами Миколи Кібенка, Пугачов та Колесник побили й третього односельця, який був з ними того вечора, однак він відмовився заявляти до поліції.

Як розказав Суспільному житель села Олександр Дяков, що Пугачов та Колесник били людей і раніше.

"Це було неодноразово, раніше люди теж скаржились, що були побиття, це 2013-2014 роки. Цього разу, припускаємо, що після Нового року відзначили свята і вирішили приїхати знайти жертв, щоб розважитись", — розказав Дяков.

Справу щодо побиття чоловіків розслідували слідчі Державного бюро розслідувань. За інформацією речниці ДБР у Краматорську, досудове розслідування вже завершили та передали до суду. Пугачова та Колесника звинувачують у навмисному нанесені легких тілесних ушкоджень. Їм загрожує до двох років обмеження волі.

Обвинувачений Олег Пугачов та його кум Євген Колесник проживають у сусідньому селі Никифорівка.

Журналісти Суспільного зустрілися з Олегом Пугачовим на одній з вулиць села. Від коментарів на камеру він відмовився, сказав, що з поліції його звільнили. За усіма питаннями порадив звертатись до його адвоката.

За словами адвоката Олександра Ритова, його підзахисний під час бійки знаходився у машині та був свідком

"Мій підзахисний сидів у машині, він був очевидцем цього. Він вийшов з автомобіля, його також вдарили, нанесли тілесні ушкодження. Просто він не звернувся за судово-медичною експертизою і дані про те, що працівника поліції вдарили не були внесені у свій час в ЄРДР", — розказав адвокат.

Потерпілі у справі кажуть, що наразі Олег Пугачов не з'являється на судові засідання, затягуючи цим розгляд справи. Адвокат обвинуваченого каже, що суди переносились зокрема через замінуадвоката потерпілих та через відсутність прокурора.

Наступне судове засідання має відбутись в Артемівському міськрайонному суді18 лютого.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber