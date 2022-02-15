Суд скасував засідання у справі Януковича, заплановане на 16 лютого

Окружний адміністративний суд скасував засідання у справі за позовом президента-втікача Віктора Януковича до Верховної ради, раніше заплановане на 16 лютого.

Про це повідомляє пресслужба ОАСК.

"Призначене раніше на 16 лютого засідання у справі за адміністративним позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України не відбудеться

Як пояснили у пресслужбі, причиною перенесення стало рішення передати питання про відвід судді іншому складу суду.

"У зв’язку з визнанням 15 лютого 2022 необґрунтованим клопотання представника Верховної ради України про відвід головуючого у справі судді, дану адміністративну справу, у відповідності до положень КАС України, було передано іншому складу суду для вирішення питання про відвід судді", — йдеться у повідомленні.

В ОАСК нагадали, що провадження у справі було відкрите за позовом Віктора Януковича до Верховної ради України.

Ухвалою Окружного адміністративного суду міста Києва від 28 грудня 2021 року відкрито провадження у справі за позовом Віктора Януковича до Верховної Ради України та призначено її розгляд на 16 лютого 2022 року.

"Про подальший хід розгляду вказаної справи буде повідомлено додатково", — додали в суді.

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