ДБР викликало Януковича на допит через "Урядовий кур’єр"

Державне бюро розслідувань опублікувало повістку в газеті "Урядовий кур'єр" про виклик Віктора Януковича на допит 9 лютого 2022 року о 9 годині ранку.
Текст повістки розміщено у газеті "Урядовий кур’єр" від 5 лютого.
"Янукович Віктор Федорович, 09.07.1950 р.н., відповідно до вимог ст.ст. 134, 135 КПК України Вам необхідно з’явитися 9 лютого 2022 року о 9 год. 00 хв. до Державного бюро розслідувань за адресою м. Київ, вул. Борисоглібська, 18, каб. 524 для отримання, у разі погодження прокурором, повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 42013110000001029 від 25.11.2013, та допиту як підозрюваного", — сказано в повідомленні.
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