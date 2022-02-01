Суд заочно арештував начальника охорони Януковича

Суд обрав Костянтину Кобзарю, колишньому заступнику начальника Управління держохорони, який також очолював Службу безпеки президента-втікача Віктора Януковича, запобіжний захід у вигляді заочного тримання під вартою за підозрою в дезертирстві.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"Колишньому заступнику начальника Управління державної охорони України – начальнику Служби безпеки президента України, якому ДБР повідомило про підозру у дезертирстві, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою" — йдеться у повідомленні.
За даними з відкритих джерел, на момент втечі Януковича його охорону очолював генерал-майор Костянтин Кобзар. Як нагадали в Бюро, у листопаді 2021 року слідчі ДБР за погодженням з Офісом генерального прокурора повідомили йому про підозру у дезертирстві.
"Слідством встановлено, що на початку 2014 року генерал-майор перебував у відрядженні на території Автономної Республіки Крим, де керував заходами щодо охорони експрезидента Віктора Януковича. Однак після завершення відрядження він не лише не повернувся до місця служби, а й виїхав за межі України", — зазначили в ДБР.
Правоохоронці стверджують, що при цьому посадовець діяв він за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями Управління державної охорони України.
"Також колишній начальник охорони Януковича організував незаконне переправлення експрезидента через державний кордон України. Це дало можливість Віктору Януковичу з 2014 року переховуватись від органів досудового розслідування та суду", — зауважили у Бюро.
Дії підозрюваного кваліфіковані за ч. 2 ст. 332Незаконне переправлення особи через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб КК України та ч. 2 ст. 408Дезертирство за попередньою змовою групою осіб КК України. Максимальна санкція за статтями передбачає до 10 років позбавлення волі.
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