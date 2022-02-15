Оздобити дитячі майданчики Хмельницького авторськими дерев'яними фігурами казкових персонажів хоче різьбяр за професією Віктор Слободян. Він розповів Суспільному: від травня 2021 року працює над створенням таких паркових скульптур для майданчика в своєму дворі та сподівається, що його починання помітять і підтримають в міській раді.

У кімнатці колишнього сміттєпроводу хмельницької багатоповерхівки пенсіонер, за освітою - різьбяр-інкрустатор - Віктор Слободян обладнав із дозволу комунальників майстерню для свого хобі. Він вирізає з дерева паркові скульптури. Щоправда, сам майстер у комірчині не поміщається, тому працює на вулиці, коли погода дозволяє. Розповідає: квапиться до початку літа закінчити задумане - вирізати, пошліфувати та полакувати 10 фігур для дитячого майданчика на своєму подвір’ї. Деякі, каже, майже закінчив.

За його словами, усі фігури - персонажі українських казок, які мають прикрашати дитячий ігровий майданчик, який, на думку майстра, виглядає сумно. Додає: "Хочу зробити експериментальний дитячий майданчик на Прибузькій, 30, щоб людям і дітям було весело".

Сусідка Віктора, Світлана, каже: дитячий майданчик - її ровесник, і його бажано було б осучаснити. За її словами, у їхньому будинку на 120 квартир багато дітей, приходять сюди гратися і діти з сусідніх будинків. Та вона сама, каже, з дитиною ходять гуляти в міські сквери, на оновлені майданчики: "Бажаємо якісь кращі зміни, щоб якісь турніки зробили. Потрібен ремонт, потрібні досконаліші споруди. Зараз новіші є майданчики, то більше ходимо в інші двори, де новіші".

Із її слів, садово-паркові фігури казкових персонажів були б тут доречні: "Звичайно, було б цікавіше, гралися б, Віктор дуже гарні фігури робить".

Різьбяр створює свої фігури з деревини, яку комунальники викидають на смітник після обрізки старих дерев на міських вулицях. Віктор каже, що в роботу йдуть і викорчувані пеньки, з яких робить декоративні стільчики.

Фото: Суспільне Поділля Усі фігури - персонажі українських казок, які мають прикрашати дитячий ігровий майданчик. Фото: Суспільне Поділля.

Та цієї сировини, каже майстер, не вистачає, і не кожна деревина підходить для різьблення, тому часто купує деревину в лісництві: "З лісником домовляюся, куб коштує 4,5 тисячі гривень. Дуже важко діставати матеріал. Найкраще було б з липи різати, вона м’яка і не тріскає. До травня я маю підготувати все. З мешканцями будинку будемо встановлювати, вони мені допомагають".

За словами майстра, він мріє оздобити своїми скульптурами не тільки майданчик власного подвір’я, якщо б у міській раді допомогли фінансово. Поки що, каже, ні до депутатів, ні до чиновників не звертався, бо хоче завершити свою першу велику роботу і показати жителям громади та отримати відгуки мешканців навколишніх багатоповерхівок.

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