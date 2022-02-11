Рік тому хмельничанин Ігор Герасимчук започаткував племінну страусину ферму, яка знаходиться у передмісті Красилова на Хмельниччині. Чоловік – магістр біотехнологічних наук, проходив практиву в Англії, де й захопився страусами. За його словами, в Україні є лише дві великі племінні ферми страусів - у Львові та Дніпрі. Що спонукало чоловіка на такий крок та які особливості догляду за страусами – дізнавалася кореспондентка Суспільного.

Власник страусиної ферми Ігор Герасимчук розповідає: першого страуса купили у місті Миропіль Житомирської області у березні минулого року. За його словами, страуси живуть парами або сім’ями, можуть доживати до 75 років, та плідний період триває 15 років. За сезон, каже, одна самка може відкласти до 40 яєць.

Кожен птах на фермі має ім’я, каже чоловік. За його словами, у страусів різний характер, і якщо проводити з ними багато часу, то їх не важко розрізняти.

"Я навіть знаю, яка самка яке яйце знесла. Якщо я не бачив, звідки мені принесли, то я знаю, від якої самки яке яйце. Воно розміром, трохи формою, кольором – всім відрізняється. Відрізняти їх дуже легко: у них свої вії, брови, форма дзьоба, форма ока, форма вуха, по кольору шерсті, шиї", - розповідає Ігор Герасимчук.

Звісно, має Ігор Герасимчук і своїх улюбленців: це чорноафриканські страуси Міша і Гріша. "Вони альфа-самці, хочуть зайняти свою територію. Сильний характер в них. Це два самці, до яких важко зайти у вольєр. І те, що вони люблять танцювати, такі вони, як артисти, мені це подобається", - каже чоловік.

Боровець Леся Сніг для страусів - нова розвага. Так само, як дощ. Фото: Боровець Леся.

Страуси полюбляють овочі та фрукти. Для своїх підопічних він готує суміші кормів та щоразу дає свіжу воду. Береже від протягів та стежить, аби не переїдали. Додає: "В нас племінна ферма, ми тримаємо вагу страуса до 120 кілограмів. Якщо самці набирають зайву вагу, то ламають лапи, якщо вага більше 120 кілограм. А це призводить до подальшої загибелі, кістки в них погано зростаються".

На фермі в чоловіка нині живе три види страусів: 16 чорноафриканських страусів, 6 австралійських ему і один американський нанду, альбінос. "Він дуже рідкісний, дуже важко його десь знайти купити. На весну має бути потомство страусенят маленьких нанду. Мають бути ще додатково види - сірі нанду і білі нанду-альбіноси", - розповідає Ігор Герасимчук.

Боровець Леся Під час екскурсій можна погодувати страусів. Фото: Боровець Леся.

Птахи адаптовані до морозів, каже Ігор Герасимчук. Сніг сприймають як розвагу, іноді його їдять. Для відвідувачів проводять екскурсії та дозволяють годувати птахів: "В Україні ніде таких немає екскурсій, щоб було саме три види страусів. Сніг їм подобається. Це для них така нова розвага, так само, як і дощ. Вони люблять дощ, всі лягають і на вулиці лежать".

Окрім страусів, на фермі живуть куріпки, перепілки, фазани та цесарки. У найближчих планах – закупити нових птахів – ківі, дрофу, павичів та глухаря. А ще, говорить Ігор Герасимчук, він мріє влаштовувати страусині перегони та відкрити кафе, де можна буде скуштувати яєшню.

"Не кожен може дозволити купити яйце ціле, щоб вдома скуштувати. А от якусь маленьку порцію людина зможе дозволити собі скуштувати", - каже чоловік. Та додає: цього року планують залишати молодих птахів для тренувань, аби наступного року започаткувати катання на страусах.