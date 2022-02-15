COVID-19 може викликати зміни в клітинах, що призводять до "затуманеного мозку"

COVID-19 може спричиняти структурні зміни в клітинах мозку, які порушують звʼязок між нейронами. Це призводить до симптомів "затуманеного мозку", які трапляються після перенесення хвороби.

Про це йдеться у дослідженні науковців Колумбійського університету у Нью-Йорку, опублікованому у науковому виданні Alzheimer’s & Dementia.

Свої висновки дослідники базують на вивченні клітин мозку, серця та легень десяти померлих пацієнтів — шістьох чоловіків та чотирьох жінок.

Дослідникам вдалося виявити, що у разі тяжкого перебігу COVID-19 у людини порушується робота ринідинових рецепторів – чутливих білків на поверхні клітини, які допомагають м'язовим і нервовим клітинам “ефективно комунікувати” за допомогою йонів кальцію та білків.

Науковці припускають, що вірус SARS-COV-2 може потрапити в мозок людини через нюхові цибулини та інфікувати нейрони. Це може призвести до порушення роботи ринідинових рецепторів. Як наслідок, кальцій починає “витікати” з клітин.

Це може пошкодити передачу сигналів у мозку і порушити такі процеси як пізнання, вираження емоцій, регуляція сну і поведінку.

Крім того, це може посилити проникнення запальних білків до головного мозку, що посилює запалення і призводить до ще більшого порушення передачі нервових імпульсів.

Проблеми в роботі ринідинових рецепторів притаманні іншим захворюванням, таким як хвороби серцево-судинної системи і хвороба Альцгеймера.

Втім, науковцям необхідно провести додаткові дослідження щоб зробити остаточні висновки.

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