Північна Ірландія скасовує законодавчо закріплені карантинні обмеження

У Північній Ірландії скасовують карантинні обмеження, які закріплені в законах країни. Відтепер у громадян та туристів не будуть вимагати носіння масок в громадських місцях і підтверджень про вакцинацію або негативних результатів COVID-тестів, передає Sky News.

"Це переводить нашу реакцію на COVID на нову фазу. Зі зменшенням загрози з боку штаму Омікрон ми можемо перейти від надзвичайної ситуації і юридичних рамок до нового підходу, при якому прийняття більш безпечних рішень є невід'ємною частиною нашого повсякденного життя", – заявив міністр охорони здоров'я Робін Суонн.

Однак уряд нагадує громадянам, що пандемія ще не завершилася, тому заходи з боротьби з коронавірусом будуть мати рекомендаційний характер.

"Потрібно завжди пам'ятати, що невиправданий ризик у зв'язку з COVID може торкнутися людей, особливо вразливих до вірусу. Тому, будь ласка, не поспішайте і не починайте поводитися так, як ніби пандемія закінчилася. Це не так", – додав він.

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