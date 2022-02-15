На благодійному ярмарку, що відбувся 13 лютого у Хмельницькому поблизу кінотеатру Шевченка, на ліки 2-річній хмельничанці Софії Коваль зібрали майже 23 тисячі гривень зібрали. Про це розповіла організаторка акції Тетяна Юзепчук. За її словами, загальна сума, яка необхідна на ліки дитині, у якої діагностовано спинально-м’язову атрофію, складає 2,3 мільйони доларів США.

Пані Галина кидає купюру у скриньку для благодійних внесків. Каже, щомісяця її родина пересилає гроші діткам зі спинально-м’язовою атрофією.

«Колись нашим діткам допомогли, і тепер ми допомагаємо. Софії Коваль, і ще плюс двійні, в яких також є СМА. Не пам’ятаю звідки вони, але ми їм також кошти пересилаємо на картку. Хочеться, аби усі діти були здоровми», - розповідає жінка.

Фото: Суспільне. У Хмельницькому волонтери та небайдужі хмельничани збирали на ярмаркові кошти для хворої на СМА дівчинки.

Роман для сина Костянтина придбав на ярмарку пряника. Говорить, що таким діткам, як Софія, має допомагати держава, адже це передбачено у законодавстві. Але, каже, дуже добре, що й люди підтримують ініціативу зі збору коштів, долучаються до благодійності.

З думкою Романа щодо державної підтримки хворих дітей погоджується і відвідувачка благодійного ярмарку Ольга. Вона каже, що люди у нас дуже хороші та згуртовані, не залишать у біді, але проблемами таких діток, як Софія Коваль, на її переконання, мала би більше перейматися держава.

Діагноз спинально-м’язова атрофія Софії поставили у рік і 3 місяці, розповідає бабуся дівчинки Валентина Мочалюк.

«При цій хворобі атрофуються м’язи і дитина не те що не може рухатись, але не може й дихати, їсти сама. До восьми місяців онука добре розвивалася, десь трохи були якісь нюанси, але лікарі заспокоювали, мовляв, можливо через те, що раніше народилася. Але потім стали помічати, що щось не те, стали звертатися до інших лікарів, і от так виявилося. В рік і три місяці нам поставили діагноз СМА. Нам не давали жодних шансів в Україні. Люди, які мали таку проблему, підказали, що можна виїхати в Польщу, за кордон, щоб зупинити цю хворобу», - розповідає бабуся Софійки.

Фото: Суспільне. На ярмарку вдалося зібрати на ліки для Софії Коваль 23 тисячі гривень.

На ліки необхідно зібрати ще 46 мільйонів гривень, каже організаторка благодійного ярмарку, волонтерка Тетяна Юзепчук.

«Наразі зібрано 16 мільйонів гривень, ще потрібно 46 мільйонів. Це дуже велика сума, але надія помирає останньою. Тож ми продовжуємо сподіватися, що нам вдасться усім потроху таку суму зібрати. От сьогодні організували такий благодійний ярмарок. Різні небайдужі люди передали свої вироби - хтось мило ручної роботи, дівчата різні солодощі спекли, торти, горішки, зробили заколки дитячі, картини. Отакий різний хенд мейд ми використовуємо на благодійному ярмарку», - розповідає Тетяна Юзепчук.

З її слів, гроші потрібно зібрати досить швидко, адже рятівний укол необхідно ввести до того, як вага Софії становитиме 13,5 кілограмів. Зараз дівчинка, каже волонтерка, важить уже 9 кілограмів.

За словами директорки Хмельницької обласної дитячої лікарні Лілії Брухнової, у 2021 році з діагнозом спинально-м’язова атрофія в Хмельницькій області проходили лікування четверо дітей.

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