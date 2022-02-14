У Хмельницькому засудили місцеву жительку, яка приховувала смерть матері задля отримання соціальної допомоги. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

За їхньою інформацією, з 2014 року жінці, яка доглядала за своєю матір’ю, призначено державну соціальну допомогу.

"Попри те, що мати померла ще наприкінці 2015 року, донька цей факт приховала та кожних пів року продовжувала подавати до управління праці та соціального захисту населення Хмельницької міської ради заяви про виплату коштів", - повідомили у прокуратурі.

Додають, таким чином вона незаконно отримала понад 70 тисяч гривень.

Вироком Хмельницького міськрайонного суду її засуджено до 2 років позбавлення волі із встановленням іспитового строку.

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