"Ангели пам'яті": у Хмельницькому вшанують пам'ять Героїв Небесної Сотні

У Хмельницькому 18 лютого проведуть тиху акцію "Ангели пам'яті" на вшанування пам'яті людей, розстріляних під час Євромайдану.

Про це повідомляє Хмельницька міська рада.

"Усіх, хто бажає взяти участь в акції та згадати тих, хто віддав найцінніше – власне життя за краще майбутнє України, запрошуємо прийти протягом дня, 18 лютого, до пам’ятників Героям Небесної Сотні й «Ангел Скорботи» і в тиші розвісити білих паперових ангелів, як символ розстріляних мирних людей і нашої пам'яті про їх подвиг", - йдеться у повідомленні.

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Згідно інформації міської ради, щорічна всесвітня тиха акція вшанування Героїв Небесної Сотні «Ангели пам‘яті», ініційована мистецькою агенцією «Територія А», відбувається восьмий рік поспіль. Хмельницький цьогоріч доєднається до пам’ятного заходу уже вчетверте.

Що відомо

20 лютого в Україні вшановують пам’ять полеглих на Майдані Незалежності під час кривавих подій Революції Гідності. Саме цього дня 2014 року загинула найбільша кількість активістів Євромайдану.

На вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні у Хмельницькому, як і в інших містах України, відбудуться різноманітні меморіальні заходи.

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