Кредит на зарплату лікарям: лікарні на Хмельниччині не вистачає коштів

На Хмельниччині, аби розрахуватися з працівниками Славутської міської лікарні за січень, підприємство взяло додатково кредит у банку. Про це розповів директор лікарні Леонід Радзивілюк. Говорить, витрати на заробітню плату цьогоріч збільшилися через постанову уряду, яка передбачає зарплати лікарям 20 тисяч гривень, а медсестрам - 13,5 тисяч. За минулий місяць зарплата персоналу закладу склала 9 мільйонів гривень, - каже директор.

Лікар-отоларинголог Віктор Савіцький працює в поліклініці та стаціонарі Славутської міської лікарні. Чоловік розповідає: за січень отримав зарплатню в повному обсязі. Та додає: "Але просто несправедлива зрівняйлівка вийшла. Наприклад, я – лікар вищої категорії, оперую, приймаю важливі рішення, виходжую хворого його після операції. Ну, а лікар, який після інтернатури, наприклад, сидить в поліклініці, терапевтичного профілю, може бути і вийшло в нього 20 і в мене 20. І хірург, і травматолог, і анестезіолог, і лікарі, які працюють з ковідом, вони отримали в зарплаті більше, але вони меншу отримали добавку".

Зарплатню не менше 20 тисяч лікарям та 13,5 медсестрам передбачає постанова кабміну від 12 січня цього року, розповідає директор Славутської міської лікарні Леонід Радзивілюк. Та, каже, коштів під неї немає: "Навіть 18 пакетів, які ми подали і, до речі, ще не підписані договори медичних гарантій, вони не забезпечать тих витрат".

Аби сплати зарплату працівникам медзакладу у січні, каже Леонід Радзивілюк, лікарня взяла додатково кредит: "Ми проаналізували: за січень разом із ковідними ми виплатили 9 мільйонів. Ми зібрали все, що було: це і кошти пакетів НСЗУ за грудень місяць, які нам заплатили, це ковідні залишки, які були, це спецфонд, тобто, кошти, зароблені по спецфонду, надання платних послуг. Ну, і кредит частково".

Про залучення кредитних грошей до бюджету медзакладу розповідає голова громадської організації "Медичні лідери" Юлія Брикульська: "Якщо це йде перекредитування до етапу отримання грошей від Національної служби здоров’я, то це нормальний, сучасний інструмент. Але менеджмент має розуміти, що він точно отримає ці гроші, тому що послуги надані і договір підписаний. Якщо людина не розуміє, скільки заклад заробить в наступному місяці і чи спроможний, в такому випадку, звісно, брати кредити – це погане рішення".

Славутьска лікарня, каже міський голова Василь Сидор, аби розрахуватися за зарплату, взяла в банку один мільйон 600 тисяч гривень. Це рішення підтримали й депутати на сесії міської ради: "Ну, десь 15 чи 18% річних підприємство закриває за рахунок своєї діяльності. За січень розрахувалися по тій зарплаті, яка була постановою кабінету міністрів нарахована. Але зрозуміли: там же доплати треба проводить, ковідні треба доплатити. Але ми хотіли би, щоб вже ці кошти прийшли по пакетах, щоб ми бачили, яка сума, ми бачили, що не буде перекриватися".

Є три джерела фінансування, які наповнюють бюджет лікарень, розповідає Юлія Брикульська: "Перша частина коштів - це та, які заклад заробляє за пакетами медичних послуг від Національної служби здоров’я по договору. Але це частина не є повністю бюджет. Друга частина бюджету, в ідеалі, має складатися з тих грошей, які дофінансовує місцева влада, тобто, місцева влада має оплачувати комунальні послуги лікарні. Третя частина бюджету - це платні послуги, які офіційно цей заклад може надавати поза програмою медичних гарантій. Тобто, якщо в людини немає електронного направлення".

Юлія Брикульська додає, що розмір надбавки лікарям до зарплати визначає медичний заклад: "Заклад може виплачувати хоч 100 тисяч гривень, це не проблема, все залежить від того, який бюджет вони мають".

Директор Славутської міської лікарні Леонід Радзивілюк розповідає: заклад подав пропозиції по пакетах медичних гарантій, які оплачує Національна служба здоров`я України. Зараз вони на розгляді служби. Додає: "Стаціонарна допомога дорослим і дітям без хірургічних операцій, стаціонарна допомога дорослим і дітям з хірургічними операціями, амбулаторна медична допомога, допомога при інсультах, допомога при пологах тощо".

Як розповіла директорка департаменту комунікацій Національної служби здоров’я України Лілія Гудзь, в цьому році зріс загальний бюджет програми медичних гарантій: "157 мільярдів гривень. Це майже на 34 мільярда більше, ніж було у 2021 році. Відповідно, зростуть практично всі тарифи за усіма пакетами послуг". Додає: лікарні, які матимуть договір на велику кількість пакетів послуг, будуть добре оснащені та матимуть лікарів, отримають більше коштів, ніж у минулому році.

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