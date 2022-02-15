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У громаді на Черкащині відкрили "Школу для дорослих"
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У громаді на Черкащині відкрили "Школу для дорослих"

Марина Денисенко Ірина Філенко
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У громаді на Черкащині відкрили "Школу для дорослих" Суспільне Черкаси

У Гельмязівській громаді на Черкащині розпочала роботу "Школа для дорослих". У ній щомісяця безоплатно відбуватимуться заняття для людей, яким за 35, розповів Суспільному директор школи Андрій Логінов.

За словами Андрія Логінова, ідея роботи школи полягає в тому, щоб жителі різних сіл громади могли поділитися досвідом одне з одним, а також поспілкуватися на різні теми. У школі відбуватимуться лекції з української літератури, учнів навчатимуть користуватися смартфоном та рукоділлю.

Начальник відділу виконавчого комітету Гельмязівської сільради Юрій Хилько показав своїм ученицям, як користуватися смартфоном.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Начальник відділу виконавчого комітету Гельмязівської сільради Юрій Хилько

"Купили ми смартфон. Змінили сім-картку, яка до нього підходить. Навіть купили SD-картку, щоб нам розширити пам'ять. Нічого не бійтеся, якщо чуєте незнайомі слова. Я пропоную показати на своєму телефоні", – сказав пан Юрій.

Учениця школи Тетяна Решетник купила смартфон і прийшла до школи, щоб його освоїти. У планах, розповіла, навчитися користуватися мобільними додатками.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Учениця школи Тетяна Решетник

"Багато ще чого не вмію. Не можу ще користуватися банківськими послугами через телефон, тому що я недавно його придбала і недавно почала освоювати", – прокоментувала пані Тетяна.

На курсі з рукоділля перше заняття присвятили бісероплетінню. У плані – виготовити квітку. Учням під час навчання пропонуватимуть різні види технік, розповіла вчителька Валентина Воропай.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Керівниця гуртка бісероплетіння "Чарівна намистинка" Валентина Воропай

"Я 26 років працюю з дітками, у нас бісероплетіння. Я знаю, що дітки в нас вчаться, і мамам подобається займатися бісероплетінням також. Тому, можливо, мами прийдуть до нас, бабусі", – сказала керівниця гуртка бісероплетіння "Чарівна намистинка" Валентина Воропай.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Заняття в "Школі для дорослих"

Жителька Гельмязева Валентина Кіяшко прийшла до школи, щоб навчитися нових способів вишивки та поділитися своїми.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Жителька Гельмязева Валентина Кіяшко

"Це ж руками працювати. Це завжди цікаво, своїми руками, що зробиш, є результат, є, що дітям показати, онукам. Поспілкуватися з людьми треба, може, вони щось знають, у них щось навчитися, може, своє щось показати. Хоча тут вишивають бісером, а я вишиваю хрестиком. Подивлюся, як. Може, я буду далі займатися бісером, теж хочеться іконки повишивати додому", – прокоментувала жінка.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Учениці школи навчаються рукоділлю

На курсі з української літератури вивчали творчість Василя Симоненка. Учениця школи Валентина Талай на заняття приїхала з сусіднього села Коврай. Пояснила, чому зацікавило навчання.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Учениця школи Валентина Талай

"Я – бібліотекарка. І ця тема мені близька.пізнавати. Мені подобається і хочеться більше пізнавати. Від заняття залишилися фантастичні враження. Так приємно, так розслабляє і романтично", – розповіла пані Валентина.

За словами організаторки школи Наталі Киви, не менше семи людей виявили бажання на кожному курсі.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Організаторка "Школи для дорослих" Наталія Кива

"Люди зацікавилися, людям стало цікаво, багато хто зробив перші кроки, аби стати слухачем цієї школи, і я впевнена, що це перші наші кроки. Я думаю, що в майбутньому кількість самих курсів розшириться, ми вивчимо запити, потреби й побажання наших усіх слухачів", – прокоментувала Наталія Кива.

12 вчителів із Гельмязівської опорної школи навчають вихованців школи для дорослих, розповів директор Андрій Логінов. Він викладатиме українську літературу.

У громаді на Черкащині відкрили школу для дорослихСуспільне Черкаси

Директор Андрій Логінов

"Кожен курс має свою програму, програма складена, і заняття будуть тривати 45 хвилин, так, як у школі. Якщо слухачі будуть зацікавлені, то час можна буде продовжити", – розповів Андрій Логінов.

Він сказав, що до них звернулися сільські старости громади, і в планах є створити курси. За словами директора, залучатимуть учителів, творчих людей, які мають можливість поділитися з односельцями своїми здібностями.

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