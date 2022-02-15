У громаді на Черкащині відкрили "Школу для дорослих"

У Гельмязівській громаді на Черкащині розпочала роботу "Школа для дорослих". У ній щомісяця безоплатно відбуватимуться заняття для людей, яким за 35, розповів Суспільному директор школи Андрій Логінов.

За словами Андрія Логінова, ідея роботи школи полягає в тому, щоб жителі різних сіл громади могли поділитися досвідом одне з одним, а також поспілкуватися на різні теми. У школі відбуватимуться лекції з української літератури, учнів навчатимуть користуватися смартфоном та рукоділлю.

Начальник відділу виконавчого комітету Гельмязівської сільради Юрій Хилько показав своїм ученицям, як користуватися смартфоном.

Суспільне Черкаси Начальник відділу виконавчого комітету Гельмязівської сільради Юрій Хилько

"Купили ми смартфон. Змінили сім-картку, яка до нього підходить. Навіть купили SD-картку, щоб нам розширити пам'ять. Нічого не бійтеся, якщо чуєте незнайомі слова. Я пропоную показати на своєму телефоні", – сказав пан Юрій.

Учениця школи Тетяна Решетник купила смартфон і прийшла до школи, щоб його освоїти. У планах, розповіла, навчитися користуватися мобільними додатками.

Суспільне Черкаси Учениця школи Тетяна Решетник

"Багато ще чого не вмію. Не можу ще користуватися банківськими послугами через телефон, тому що я недавно його придбала і недавно почала освоювати", – прокоментувала пані Тетяна.

На курсі з рукоділля перше заняття присвятили бісероплетінню. У плані – виготовити квітку. Учням під час навчання пропонуватимуть різні види технік, розповіла вчителька Валентина Воропай.

Суспільне Черкаси Керівниця гуртка бісероплетіння "Чарівна намистинка" Валентина Воропай

"Я 26 років працюю з дітками, у нас бісероплетіння. Я знаю, що дітки в нас вчаться, і мамам подобається займатися бісероплетінням також. Тому, можливо, мами прийдуть до нас, бабусі", – сказала керівниця гуртка бісероплетіння "Чарівна намистинка" Валентина Воропай.

Суспільне Черкаси Заняття в "Школі для дорослих"

Жителька Гельмязева Валентина Кіяшко прийшла до школи, щоб навчитися нових способів вишивки та поділитися своїми.

Суспільне Черкаси Жителька Гельмязева Валентина Кіяшко

"Це ж руками працювати. Це завжди цікаво, своїми руками, що зробиш, є результат, є, що дітям показати, онукам. Поспілкуватися з людьми треба, може, вони щось знають, у них щось навчитися, може, своє щось показати. Хоча тут вишивають бісером, а я вишиваю хрестиком. Подивлюся, як. Може, я буду далі займатися бісером, теж хочеться іконки повишивати додому", – прокоментувала жінка.

Суспільне Черкаси Учениці школи навчаються рукоділлю

На курсі з української літератури вивчали творчість Василя Симоненка. Учениця школи Валентина Талай на заняття приїхала з сусіднього села Коврай. Пояснила, чому зацікавило навчання.

Суспільне Черкаси Учениця школи Валентина Талай

"Я – бібліотекарка. І ця тема мені близька.пізнавати. Мені подобається і хочеться більше пізнавати. Від заняття залишилися фантастичні враження. Так приємно, так розслабляє і романтично", – розповіла пані Валентина.

За словами організаторки школи Наталі Киви, не менше семи людей виявили бажання на кожному курсі.

Суспільне Черкаси Організаторка "Школи для дорослих" Наталія Кива

"Люди зацікавилися, людям стало цікаво, багато хто зробив перші кроки, аби стати слухачем цієї школи, і я впевнена, що це перші наші кроки. Я думаю, що в майбутньому кількість самих курсів розшириться, ми вивчимо запити, потреби й побажання наших усіх слухачів", – прокоментувала Наталія Кива.

12 вчителів із Гельмязівської опорної школи навчають вихованців школи для дорослих, розповів директор Андрій Логінов. Він викладатиме українську літературу.

Суспільне Черкаси Директор Андрій Логінов

"Кожен курс має свою програму, програма складена, і заняття будуть тривати 45 хвилин, так, як у школі. Якщо слухачі будуть зацікавлені, то час можна буде продовжити", – розповів Андрій Логінов.

Він сказав, що до них звернулися сільські старости громади, і в планах є створити курси. За словами директора, залучатимуть учителів, творчих людей, які мають можливість поділитися з односельцями своїми здібностями.

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