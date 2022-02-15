Служба безпеки спільно з Офісом генпрокурора викрили громадянина України, який працював на Росію, поширюючи фейки та сприяючи дестабілізації всередині країни.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За даними слідства, підозрюваний на замовлення представників ЗМІ Російської Федерації під час виступів на російських телеканалах, які зараз перебувають під санкціями, а також в соціальних мережах розповсюджував недостовірну інформацію з метою маніпулювання суспільною думкою і дискредитації державної влади", — йдеться у повідомленні.

За даними ОГПУ, інформація стосувалася нібито перебування України під зовнішнім управлінням. Також українець відкрито звинувачував українських військових в обстрілах мирного населення.

"У подальшому іноземні організації зосередили його роботу на дестабілізації суспільно-політичної ситуації в України. Він почав організовувати за заздалегідь підготовленим сценарієм російських кураторів за матеріальну винагороду протестні акції у столиці. Для цього, зокрема, наймав для "масовки" людей, які мали створювати потрібну інформаційну картинку для представників російських інформаційних агентств", — зазначили в Офісі генпрокурора.

У результаті проведених обшуків правоохоронці вилучили переписку з представниками іноземних інформаційних агентств, сценарії масових акцій, гасла виступів, звіти про виконану роботу, банківські карти, перерахунки грошових коштів з іноземних банків. Також слідчі допитали свідків, які підтвердили обставини скоєних підозрюваним злочину кримінального.

На даний час досудове розслідування триває. Чоловікові інкримінують правопорушення, передбчене ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Заходи з викриття здійснювалися прокурорами спільно зі співробітниками Департаменту захисту національної державності та слідчими СБУ.

Що відомо

10 лютого Служба безпеки повідомила, що запобігла теракту у Києві, який готував мешканець столиці, завербований білоруськими спецслужбами.

9 лютого в Службі безпеки заявили, що запобігли передачі інформації про військові об’єкти на Харківщині російським спецслужбам. За словами правоохоронців, збирати дані мав житель Харкова, якому погрожували "репресіями стосовно родичів, які залишилися в РФ".

Національна поліція повідомила, що розслідує 709 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про "замінування" об’єктів інфраструктури в Україні. 216 особам повідомлено про підозру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

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