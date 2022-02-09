Завербували на заробітках: харків'янина підозрюють у роботі на спецслужби РФ

В Службі безпеки України заявили про запобігання передачі інформації про військові об’єкти на Харківщині російським спецслужбам. Збирати дані мав житель Харкова, якому погрожували "репресіями стосовно родичів, які залишилися в РФ".

Харків'янина завербували на заробітках у Росії, повідомляє Служба безпеки України.

"Від громадянина України вимагали збирати і передавати російським кураторам актуальну інформацію у сфері оборони", — зазначає СБУ.

Йдеться про військові об’єкти в Харківській області, їхню дислокацію, чисельність, особовий склад, озброєння, систему охорони та оборони.

За ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада) чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

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