Служба безпеки повідомила, що запобігла теракту у Києві, який готував мешканець столиці, завербований білоруськими спецслужбами.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"У ході спецоперації викрито ворожого агента, який готував вчинення теракту у Києві. Ним виявився місцевий житель, завербований представниками однієї з білоруських держструктур", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці заявили, що затримали зловмисника під час спроби підпалу автомобіля біля будівлі однієї зі столичних громадських організацій.

"Під час слідчо-оперативних дій СБУ встановила, що він займався також залякуванням представників ЗМІ та іноземних громадян. Для цього наносив написи з погрозами та провокаціями біля їх помешкань на території Києва та здійснював повідомлення про псевдомінування", — додали в СБУ.

Також співробітники Служби безпеки з’ясували, що зловмисник причетний до організації несанкціонованих акцій поблизу закордонних дипломатичних представництв.

"Учасники цих заходів використовували деструктивну агітацію", — пояснили правоохоронці.

За попередніми даними СБУ, дії затриманого чолвоііка а були спрямовані на розхитування внутрішньополітичної обстановки в Україні та дискредитацію держави перед країнами ЄС та громадянами Білорусі. Окрім того, він збирав дані про українських військовослужбовців з прикордонних районів.

Відповідно до даних слідства, чоловіка завербували через одну з анонімних груп месенджера "Telegram". При цьому для зв’язку зі своїми білоруськими кураторами він використовував заборонені російські електронні поштові сервіси, а за виконану "роботу" одержував з-за кордону гроші на свою банківську картку.

Також слідство з’ясувало, що для вчинення теракту зловмисник придбав транспортний засіб, легкозаймисті матеріали та піротехніку. Щодо чоловіка порушені дві кримінальні справи — за ст. 111, ст. 258 Кримінального кодексу.

Заходи із викриття правопорушень проводили співробітники кіберпідрозділу СБУ спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури м. Києва.

Що відомо

9 лютого в Службі безпеки заявили, що запобігли передачі інформації про військові об’єкти на Харківщині російським спецслужбам. За словами правоохоронців, збирати дані мав житель Харкова, якому погрожували "репресіями стосовно родичів, які залишилися в РФ".

Національна поліція повідомила, що розслідує 709 кримінальних справ щодо неправдивих повідомлень про "замінування" об’єктів інфраструктури в Україні. 216 особам повідомлено про підозру.

Президент Володимир Зеленський заявив, що переважна частина неправдивих повідомлень про "мінування" шкіл і дитсадків у Києві та в інших регіонах надходили з ОРДЛО та Криму, тимчасово окупованих Російською Федерацією.

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