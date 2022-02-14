За добу COVID-19 діагностували у 736 мешканців Львівщини

На ранок 14 лютого на Львівщині зареєстрували 736 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 337 людей одужали, 18 – померли. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1576 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 736 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки інфікування COVID–19 зареєстрували:

Дрогобицький район: 77;

Золочівський район: 55;

Львівський район: 431 (м. Львів – 240);

Самбірський район: 12;

Стрийський район: 57;

Яворівський район: 30;

Червоноградський район: 74.

У стаціонарах лікарень області перебуває 1911 людей. Ліжкова мережа заповнена на 36,02%. У реанімації перебуває 147 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 58.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 294 052 людей. 224 677 мешканців Львівщини одужали, 6421 – померли.

Що відомо

Станом на ранок 13 лютого коронавірус діагностували у 1195 мешканців Львівщини.

З 31 січня на Львівщині посилили карантинні обмеження. Таке рішення ухвалили у п'ятницю, 28 січня, члени обласної комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

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