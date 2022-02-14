Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду мандрівників до країни. Відтепер охочим потрапити до Франції необхідно надати сертифікат про повний курс вакцинації (дві вакцини). Повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.
"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти COVID-19", – ідеться у повідомленні.
Відтепер негативний ПЛР-тест більше не вимагатиметься. Однак перед поїздкою рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.
Що відомо
- Франції оновила санітарні вимоги для в'їзду для громадян України. Від 1 лютого для в'їзду на територію країни українці повинні представити підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту.
- Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.
- У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.
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