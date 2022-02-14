Уряд Франції оновив санітарні вимоги для в'їзду мандрівників до країни. Відтепер охочим потрапити до Франції необхідно надати сертифікат про повний курс вакцинації (дві вакцини). Повідомляє Telegram-канал Коронавірус_інфо.

"Для мандрівників, вакцинованих відповідно до європейських норм, при в'їзді достатньо надати підтвердження повного курсу вакцинації проти COVID-19", – ідеться у повідомленні.

Відтепер негативний ПЛР-тест більше не вимагатиметься. Однак перед поїздкою рекомендують перевіряти актуальну інформацію щодо правил перетину кордону на порталі Міністерства закордонних справ.

Що відомо

Франції оновила санітарні вимоги для в'їзду для громадян України. Від 1 лютого для в'їзду на територію країни українці повинні представити підтвердження про повну вакцинацію та негативний результат антигенного тесту або ПЛР тесту.

Німеччина знову внесла Україну до переліку країн із високим ризиком зараження коронавірусом і з 30 січня посилила правила вʼїзду для українців.

У жовтні 2021 року уряд Німеччини вніс Україну до списку держав із високим рівнем зараження коронавірусом. До цього переліку також потрапили Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

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