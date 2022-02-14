COVID-19 на Волині: виявили 445 випадків за добу, троє людей померли

За добу на Волині підтвердили 445 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 14 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
Одужали 268 людей. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькій та Горохівській громадах Луцького району, ще один у Нововолинській громаді Володимир-Волинського району.
За добу методом ПЛР протестували 247 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:
- Луцька ТГ – 79
- Боратинська ТГ – 16
- Берестечківська ТГ – 1
- Городищенська ТГ – 12
- Горохівська ТГ – 12
- Ківерцівська ТГ – 27
- Колківська ТГ – 12
- Мар’янівська ТГ – 17
- Олицька ТГ – 7
- Підгайцівська ТГ – 10
- Торчинська ТГ – 10
- Цуманська ТГ – 1
- Володимир-Волинська ТГ – 18
- Затурцівська ТГ – 2
- Локачинська ТГ – 14
- Нововолинська ТГ – 30
- Оваднівська ТГ – 4
- Павлівська ТГ – 2
- Поромівська ТГ – 5
- Камінь- Каширська ТГ – 4
- Любешівська ТГ – 34
- Маневицька ТГ – 15
- Сошичненська ТГ – 2
- Вишнівська ТГ – 5
- Голобська ТГ – 4
- Дубівська ТГ – 1
- Заболотівська ТГ – 1
- Забродівськ а ТГ – 2
- Ковельська ТГ – 60
- Колодяжненська ТГ – 1
- Люблинецька ТГ – 10
- Любомльська ТГ – 10
- Ратнівська ТГ – 4
- Шацька ТГ – 13
За весь час пандемії в області захворіли 123 659 волинян. 106 500 людей одужали від COVID-19. 2 327 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Що відомо
- Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 515 недужих на коронавірус волинян та два летальних випадки.
- Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
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