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COVID-19 на Волині: виявили 445 випадків за добу, троє людей померли
КОРОНАВІРУСРегіони

COVID-19 на Волині: виявили 445 випадків за добу, троє людей померли

Лариса Літвицька
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COVID-19 на Волині: виявили 445 випадків за добу, троє людей померли Фото: УНІАН

За добу на Волині підтвердили 445 нових випадків коронавірусної інфекції. Зафіксували три смерті від ускладнень. Про ситуацію із захворюваністю станом на 14 лютого повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Одужали 268 людей. По одному летальному випадку зафіксували у Луцькій та Горохівській громадах Луцького району, ще один у Нововолинській громаді Володимир-Волинського району.

За добу методом ПЛР протестували 247 волинян. Хворобу підтвердили у жителів таких громад:

  • Луцька ТГ – 79
  • Боратинська ТГ – 16
  • Берестечківська ТГ – 1
  • Городищенська ТГ – 12
  • Горохівська ТГ – 12
  • Ківерцівська ТГ – 27
  • Колківська ТГ – 12
  • Мар’янівська ТГ – 17
  • Олицька ТГ – 7
  • Підгайцівська ТГ – 10
  • Торчинська ТГ – 10
  • Цуманська ТГ – 1
  • Володимир-Волинська ТГ – 18
  • Затурцівська ТГ – 2
  • Локачинська ТГ – 14
  • Нововолинська ТГ – 30
  • Оваднівська ТГ – 4
  • Павлівська ТГ – 2
  • Поромівська ТГ – 5
  • Камінь- Каширська ТГ – 4
  • Любешівська ТГ – 34
  • Маневицька ТГ – 15
  • Сошичненська ТГ – 2
  • Вишнівська ТГ – 5
  • Голобська ТГ – 4
  • Дубівська  ТГ – 1
  • Заболотівська ТГ – 1
  • Забродівськ а ТГ – 2
  • Ковельська ТГ – 60
  • Колодяжненська ТГ – 1
  • Люблинецька ТГ – 10
  • Любомльська ТГ – 10
  • Ратнівська ТГ – 4
  • Шацька ТГ – 13

За весь час пандемії в області захворіли 123 659 волинян. 106 500 людей одужали від COVID-19. 2 327 жителів області померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Що відомо

  • Попередньої доби волинські епідеміологи повідомляли про 515 недужих на коронавірус волинян та два летальних випадки.
  • Станом на 25 січня коефіцієнт динаміки рівня госпіталізації пацієнтів з COVID-19 на Волині відповідає "помаранчевому" рівню епіднебезпеки. Про це розповіла Суспільному керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Янко.
  • В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

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