Гривня ослабла. Офіційний курс валют

Станом на ранок 15 лютого курс гривні відносно долара США ослаб на 50 копійок, а відносно євро — на 35 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 15 лютого встановлені на такому рівні:

28, 53 гривні за долар США;

32,32 гривні за євро.

Натомість перед вихідними, 11 лютого, долар США коштував 28, 03 гривні, а євро — 31,97 гривні.

Що відомо

Президент Володимир Зеленський заявив, що ситуація з курсом української валюти стабілізувалася і ризиків для гривні немає. Про це він заявив 2 лютого під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

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