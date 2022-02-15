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Гривня ослабла. Офіційний курс валют
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Гривня ослабла. Офіційний курс валют

Ярослав Лепеха
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Гривня ослабла. Офіційний курс валют Ілюстративне фото гривні, фото: pixabay

Станом на ранок 15 лютого курс гривні відносно долара США ослаб на 50 копійок, а відносно євро — на 35 копійок. Такі дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Таким чином, основні курси валют станом на ранок 15 лютого встановлені на такому рівні:

  • 28, 53 гривні за долар США;
  • 32,32 гривні за євро.
  • Натомість перед вихідними, 11 лютого, долар США коштував 28, 03 гривні, а євро — 31,97 гривні.

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