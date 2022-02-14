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Депутати Закарпатської облради зберуться на позачергове засідання щодо тероборони
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Депутати Закарпатської облради зберуться на позачергове засідання щодо тероборони

Олександр Курта
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Депутати Закарпатської облради зберуться на позачергове засідання щодо тероборони Фото: Суспільне Закарпаття

Депутати Закарпатської облради зберуться 16 лютого на позачергове засідання щодо територіальної оборони. Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

На порядок денний засідання винесуть два питання — про зміни до програми тероборони та зміни до обласного бюджету. Засідання відбудеться об 11:00.

До цього депутати засідатимуть в комісіях облради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності.

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