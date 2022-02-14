Депутати Закарпатської облради зберуться 16 лютого на позачергове засідання щодо територіальної оборони. Відповідне розпорядження підписав виконувач повноважень голови Закарпатської обласної ради Андрій Шекета.

На порядок денний засідання винесуть два питання — про зміни до програми тероборони та зміни до обласного бюджету. Засідання відбудеться об 11:00.

До цього депутати засідатимуть в комісіях облради з питань регламенту, депутатської діяльності, етики, нагороджень, правових питань та антикорупційної діяльності.

Що відомо:

Повномасштабного наступу Росії на українську територію не буде, а до кроків із дестабілізації Київ готовий. Про це за підсумками закритого засідання Ради національної безпеки і оборони 14 лютого заявив секретар органу Олексій Данілов.

Тероборона на Закарпатті: область укомплектована майже на 40 відсотків. Створили окрему бригаду територіальної оборони, також в кожному районі є 7 окремих батальйонів тероборони.

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