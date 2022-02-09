Тероборона на Закарпатті: область укомплектована майже на 40 відсотків

Закарпатська область укомплектована бійцями територіальної оборони на 40%. Скільки бригад і батальйонів тероборони є в області та коли їх створили на Закарпатті — про це у програмі "Акценти полудня" на Українському радіо Суспільного розповів командир окремої бригади тероборони військової частини А 7029 Юрій Богдан.

"Відповідно до закону "Про основи національного спротиву", формування військових частин територіальної оборони відбувається в усіх регіонах держави. На Закарпатті сформована окрема бригада та окремі батальйони територіальної оборони в кожному адміністративному районі", — розповів Юрій Богдан.

Скільки бригад і батальйонів тероборони створили на Закарпатті

На Закарпатті створили окрему бригаду територіальної оборони. Також в кожному районі є 7 окремих батальйонів тероборони.

"На область передбачена одна бригада зі складом 7-ми окремих батальйонів. Це до 300 людей. Набір розпочався як тільки закон вступив у силу (1 січня, — ред.), триватиме до моменту остаточного укомплектування підрозділів. Зараз вони укомплектовані на 40%", — розповів командир військової частини А 7029.

За словами Юрія Богдана, середній вік військовослужбовців тероборони на Закарпатті — 35-37 років. "Здебільшого, це ті, хто в недалекому минулому проходили військову службу в тих чи інших структурах. Є також і новачки, молоді люди які закінчили військову кафедру", — додав Юрій Богдан.

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За словами командира військової частини А 7029, військовослужбовці тероборони у разі повномасштабного наступу виконуватимуть завдання в межах області, в межах своїх районів, населених пунктів, де вони проживають.

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"У завдання тероборони входить посилення охорони та оборони державного кордону, забезпечення роботи органів державної влади, проведення підготовки населення до оборони України, надання допомоги населенню в разі виникнення надзвичайних ситуацій, участь в інформаційних заходах протидії впливу агресора та ряд інших завдань передбачених законом", — повідомив Богдан.

Хто може увійти до підрозділів тероборони

"Ми розглядаємо кандидатів у двох напрямках: перший — це військова служба за контрактом, вікова категорія від 18 до 57 років (ті, хто проходив службу, і ті, що не проходили). Розглядаємо усіх кандидатів, посади у нас різні. Інший напрямок — розглядаємо кандидатів і укладаємо контракти для проходження служби у військовому резерві. Це люди від 18 до 60 років", — розповів командир військової частини.

"Планами підготовки військових частин ТО передбачене проведення щомісячних занять у рамках єдиного стрілецького дня, де проводяться як практичні, так і теоретичні заняття з основних загальновійськових базових предметів. Це тактична підготовка, військова топографія і медицина, надання першої медичної допомоги, вогнева підготовка (стрільба зі стрілецької зброї).

Юрій Богдан розповів, що рівень фізичної підготовки залежить від виконання функціональних обов’язків та посади, тому кожен кандидат проходить медичний огляд, щоб переконатися, чи відповідає він тим вимогам.

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"У нас також заплановані заходи для підготовки населення до оборони. Щомісяця будуть планові заняття, єдиний стрілецький день, де передбачено ряд дисциплін (тактична медицина, надання першої допомоги та вогнева підготовка для тих, хто ніколи не тримав зброю у руках), а також базові знання щодо техніки безпеки та володіння стрілецькою зброєю", — розповів командир військової частини Юрій Богдан.

Для того, щоб приєднатися до навчань, потрібно звернутися у центр комплектування, що діє у військовій частині тероборони. Йти треба до тих центрів, які розташовані за місцем проживання. Батальйон ТО є у кожному районі, там інформують щодо планових заходів, які будуть проводити військові частини тероборони.

"Заплановали зборові заходи, де впродовж 10-15 діб охочі зможуть у складі підрозділів пройти певний вишкіл і навчання, а також здобути будь-яку кваліфікацію на посаді у підрозділах тероборони", — розповів Богдан.

За його словами, люди, які через стан здоров'я не потрапляють до територіальної оборони, можуть долучатися до добровільних загонів, які будуть формувати у Закарпатській області.

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