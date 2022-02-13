"Не панікуй! Готуйся!" — під такою назвою пройшли відкриті навчання військової підготовки для цивільного населення в Ужгороді. Навчання провели 13 лютого в Боздоському парку. Про це Суспільному розповів керівник "Громадського штабу оборони Закарпаття" Роман Усенко.

За його словами, головна мета заходу – показати, розказати як себе поводити під час надзвичайних військових ситуацій. Участь у заході взяли військові, медики та рятувальники.

Суспільне Закарпаття

Чотирнадцятирічний Данило та його рідні, гуляючи Боздоським парком, дізналися про військові навчання для цивільного населення й вирішили долучитися до них. Брати Данило й Тимофій мали змогу тримати в руках справжню зброю уперше в житті.

"Коли ти граєш, ти не відчуваєш цієї ваги, а тут вага і тут важко буде взяти і миттєво кудись піти. Однак, сама ефективна – це АКР, вона і легка, і швидко стріляє", — розповів Данило Космеда.

"Дуже класно, що дозволили потримати, бо в грі ти не відчуваєш вагу і як зі зброєю ходити, а тут можна випробувати і зрозуміти, яка це є зброя", — сказав Тимофій Космеда.

Суспільне Закарпаття

Навчання проходили під наглядом професійних військових. Богдан Зуляк — військовослужбовець збройних сил України. На навчаннях розповідав про великокаліберний кулемет: "Кулемет для ураження кулеметних гнізд, легко броньованої техніки, а також повітряних цілей. Він не заряджений, можна дивитися, пробувати".

Суспільне Закарпаття

Також тут вчили надавати першу медичну допомогу. Наприклад, проводити серцево-легенову реанімацію.

"Перевіряємо ротову порожнину, якщо ротова порожнина чиста тоді перевіряємо пульс і дихання. Перевіряємо пульс по принципу: бачу, чую, відчуваю, тобто лівою рукою відводжу щелепу пацієнту, правою ставлю на пульс і дивлюся на грудну клітку, чи є дихання. Якщо пульс і дихання відсутнє, розпочинаємо серцево-легеневу реанімацію по принципу 30 до 2: 30 натискань на грудну клітку і два вдихи", — розповів фельдшер Юрій Гарабко.

Суспільне Закарпаття

Ініціаторами проведення військових навчань для цивільного населення стали представники "Громадського штабу оборони Закарпаття" разом з силовими структурами області, розповів керівник громадської ініціативи Роман Усенко.

"Залучені структури рятувальників, медики, також тактична медицина – військові медики, військові, присутні вибухотехніки і піротехніки. Люди мають змогу, розібрати, зібрати зброю. Можливо хтось давно цього не робив, можливо хтось взагалі цього не робив. Мета заходу – на даний момент, це більше інформативна, узагальнююча, для того аби привернути увагу. Бачимо, що охочих чогось навчитися, насправді, є багато. Вишкіл є неостаннім. Це лише перший, початковий", — розповів Роман Усенко.

Навчання тривали протягом трьох годин із дотриманням карантинних обмежень. За словами Романа Усенка, такі тренування планують провести знову, коли і де саме, повідомлятимуть у соцмережах.

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