В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні у черзі на трансплантацію органів перебувають 12 людей. Ще одна пацієнтка чекає на пересадку органа від родинного донора.

Про це Суспільному повідомила трансплант-координаторка медзакладу Христина Лесюк-Стефінко. З її слів, більшість з цих пацієнтів потребують пересадки нирки.

Фото: Суспільне Карпати В Івано-Франківській центральній міській клінічній лікарні у черзі на трансплантацію органів перебувають 12 людей

Аби людина отримала шанс на пересадку органа, її дані мають внести до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Для цього пацієнту потрібно звернутися в лікувальний заклад та пройти обстеження, каже лікарка.

"Коли з'являється посмертний донор, система сама обирає, вираховує рейтинг пацієнта і його сумісність з донором. Людський фактор тут виключений", – каже Христина Лесюк-Стефінко.

У 2021 році в Івано-Франківській центральній міській лікарні двом прикарпатцям пересадили нирки. Це були перші трансплантації органів від родинних донорів на Прикарпатті. Першу операцію провели 10 серпня, а другу – 10 грудня.

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Лікар-трансплантолог Богдан Вівчаренко каже, операції з трансплантації повністю оплачує держава. Пересадка нирки, з його слів, коштує 800 тис. грн.

"Перший пацієнт був у нас на діалізі. Його обстежили на сумісність з батьком і він підійшов. Запросили колег зі Львова. Вони нам допомогли пересадити нирку. Друга реципієнтка була "бездіалізна". Її поставили перед фактом: "Або ти йдеш на діаліз, або тобі треба робити трансплантацію". Вона обрала другий варіант. Жінка шукала донорів. На жаль, мати не підійшла, а батько погодився", – розповідає Богдан Вівчаренко.

Фото: Суспільне Карпати

Загалом у Центрі нефрології та діалізу Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні отримують допомогу 26 пацієнтів. Їхній вік – від 20 до 60 років.

Процедура очищення крові на апараті штучної нирки триває чотири години. Принцип роботи полягає в тому, що прилад приймає кров від хворого, очищає її та повертає назад. Перед тим, як під'єднати пацієнта до пристрою, йому вимірюють артеріальний тиск.

"Упродовж процедури ми вимірюємо тиск що пів години. Також дізнаємося загальний стан пацієнта, його самопочуття. Ми працюємо у дві зміни. На одну зміну є семеро або восьмеро пацієнтів — загалом за день приблизно 17 людей", – каже медсестра Христина Гонделя.

Фото: Суспільне Карпати У Центрі нефрології та діалізу Івано-Франківської центральної міської клінічної лікарні отримують допомогу 26 пацієнтів

61-річний Василь Дутчак 12 років очищує кров методом діалізу. У чоловіка – хронічне запалення нирок п'ятого ступеня. Тричі на тиждень Василю Дутчаку медики очищають кров на апараті штучної нирки. Після кожної процедури пацієнт почуває себе краще, каже Василь Дутчак. До "листка очікування" на трансплантацію нирки чоловік не реєструвався.

"По-перше, через вік. По-друге, в мене супутніх хвороб ціла купа. Не хочу ризикувати. Краще ходити на діаліз, я вже звик. Це вже як на роботу ходити", – розповідає Василь Дутчак.

Фото: Суспільне Карпати Процедуру гемодіалізу повністю фінансують за гроші з державного бюджету

За словами завідувача центру Андрія Мясоїда, процедуру гемодіалізу повністю фінансують за гроші з державного бюджету. Минулого року один сеанс вартував 2 074 грн.

"Єдина альтернатива гемодіалізу – це пересадка нирки. Тобто, якщо людина до нас потрапляє, то це – на постійно. Пересадка нирок — досить молода тема в нашій країні. Зараз з нашого центру трьом людям провели трансплантацію нирок. Дві операції відбулися в Білорусі та одна – в Івано-Франківську", – каже Андрій Мясоїд.

З його слів, у Центрі також проводять діаліз і тим, хто хворий на COVID-19. Для них у відділенні є окрема кімната-ізолятор для одного пацієнта. Упродовж січня 2022 року тут очищали кров приблизно 15 пацієнтам.

У відповіді на інформаційний запит Суспільного у департаменті охорони здоров’я облдержадміністрації повідомили, що на Івано-Франківщині 55 людей перебувають у "листку очікування" на трансплантацію органів. Ще восьмеро пацієнтів проходять обстеження та очікують, щоб їхні дані внесли до Єдиної державної інформаційної системи трансплантації. Їхній вік — від 18 до 72 років.

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