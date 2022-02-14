В північно-західній частині Чорного моря вимірюють глибину морського дна. Роботи проводять, щоб забезпечити безпечний коридор для судів, яким потрібно буде обходити зону проведення військових навчань. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.
Наразі гідрографи уточнюють характер та структуру рельєфу дна біля узбережжя Одещини. Роботи планують завершити 14 лютого. За даними 2017 року, глибина морського дна у зоні дослідження становить від 15 до 22 метрів.
Торговельним судам рекомендували використовувати морський коридор у районі Дністровської банки – між західною межею району навчань Російської Федерації та південно-східним краєм Дністровської банки. Результати дослідження оголосять у прибережних попередженнях, а також відправлять повідомлення капітанам морських судів, які планують зайти до Одеси.
Що відомо
- Для проведення артилерійських навчань російські судна планували перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокувати доступ до українських портів. Втім згодом РФ заявила, що перекривати азовську акваторію не буде.
- Зазначені на картах райони проведення навчань обмежують рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України.
- У пресслужбі ВМС ЗСУ 10 лютого зазначили, що навчання передбачають стрільбу, а РФ у такий спосіб зловживає міжнародним правом та порушує Конвенцію ООН з морського прав.
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