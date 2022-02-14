В північно-західній частині Чорного моря вимірюють глибину морського дна. Роботи проводять, щоб забезпечити безпечний коридор для судів, яким потрібно буде обходити зону проведення військових навчань. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства інфраструктури України.

Наразі гідрографи уточнюють характер та структуру рельєфу дна біля узбережжя Одещини. Роботи планують завершити 14 лютого. За даними 2017 року, глибина морського дна у зоні дослідження становить від 15 до 22 метрів.

Торговельним судам рекомендували використовувати морський коридор у районі Дністровської банки – між західною межею району навчань Російської Федерації та південно-східним краєм Дністровської банки. Результати дослідження оголосять у прибережних попередженнях, а також відправлять повідомлення капітанам морських судів, які планують зайти до Одеси.

"Укрморкартографія" Дністровська банка на мапі

Що відомо

Для проведення артилерійських навчань російські судна планували перекрити акваторію Чорного та Азовського морів та заблокувати доступ до українських портів. Втім згодом РФ заявила, що перекривати азовську акваторію не буде.

Зазначені на картах райони проведення навчань обмежують рекомендовані шляхи руху суден до морських портів України.

У пресслужбі ВМС ЗСУ 10 лютого зазначили, що навчання передбачають стрільбу, а РФ у такий спосіб зловживає міжнародним правом та порушує Конвенцію ООН з морського прав.

Читайте нас у Telegram, Viber, Facebook та Instagram: головні новини Одеси та області