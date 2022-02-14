Ситуація у Харківській області стабільна — голова ОДА

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синєгубов називає ситуацію у Харківській області стабільною.

Про це на тлі нової хвилі заяв про загрозу вторгнення Російської Федерації очільник ОДА сказав Суспільному після щотижневої наради в обладміністрації 14 лютого.

"Ситуація по Харкову та Харківській області, враховуючи ті інформації, які ми отримуємо від Збройних сил, — стабільна. Всі служби працюють у штатному режимі, вони готові до розвитку будь-якого сценарію і реагувати на них відповідно до своїх функціональних обов'язків. Це і Державна прикордонна служба, і Служба безпеки України, і Національна поліція, і Національна гвардія. У нас проходять майже щодня наради, відпрацьована злагодженість дій", — сказав Синєгубов.

Чи є зараз ризики скасування авіарейсів у Харкові, для бізнесу: "Я відповідаю за Харківську область. У нас таких передумов немає".

На питання, чи є загрозливою на тлі загострення ситуація зі звільненням начальника поліції Харківщини Станіслава Перліна, Синєгубов відповів: "Я думаю, що це не вплине, тому що система працює, буде рішення міністра внутрішніх справ, це питання МВС. Коли буде призначений [начальник ГУНП], я думаю, що ми всі про це дізнаємося".

За словами Синєгубова, склад бригади територіальної оборони на Харківщині сформований на 74%: "Ми працюємо над тим, щоб дійти до межі 90% як мінімум".

"Нами була прийнята регіональна програма, вона буде пропонуватися депутатам обласної ради, на сесії її мають затвердити і профінансувати ті нагальні потреби, які зараз стоять, для того, щоб покращити матеріально-технічну базу місць для дислокації [бригади тероборони]", — сказав Синєгубов.

Він нагадав, що охочі приєднатися до батальйонів тероборони, будуть перебувати у резерві.

"Одразу призиватися ніхто не буде, є військовий склад, який безпосередньо перебуває у самих батальйонах, у бригаді, постійні Збройні сили. Той, хто хоче записатися до територіальної оборони, його ставлять до резерву. Там є кілька черг: перша, друга, третя черги резерву. Одразу ніхто на сьогодні викликати, мобілізувати або надсилати на фронт не буде", — зазначив голова ОДА.

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