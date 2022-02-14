Народна депутатка від "Європейської солідарності" Ірина Фріз заявила про російське громадянство заступника голови Харківської облради, депутата "Опозиційної платформи — За життя" Богдана Мальованого. Він стверджує, що це не відповідає дійсності.

Інформацію про громадянство РФ у заступника голови облради Фріз отримала від "виборців-патріотів", стверджує депутатка.

"Як народний депутат України вимагаю від голови обласної ради та Служби безпеки України терміново надати інформацію щодо проходження спецперевірки заступником голови Харківської облради Богданом Мальованим, а також наявності чи відсутності в нього громадянства Російської Федерації", — 14 лютого Фріз.

Серед документів, оприлюднених депутаткою, заява до Федеральної міграційної служби Росії, в якій Мальований, уродженець Донецької області, у 2014 році просить видати йому російський паспорт.

Ірина Фріз/Facebook

На ще одному документі, водійському посвідченні, виданому у 2014 році, адресою водія вказано Ростов-на-Дону.

У коментарі Суспільному Богдан Мальований заперечив наявність російського громадянства.

"Вперше чую, що я є громадянином ще якоїсь держави. Я ніяких заяв на інше громадянство не писав. Я є громадянином України, живу в Україні, ніяких інших громадянств не отримував", — сказав заступник голови облради.

Громадська організація "Харківський антикорупційний центр" повідомляє, що дані Мальованого є на сайті Федеральної податкової служби: "Виявилося, що за даними, які вказані на скрінах, можна дізнатися російський ІНН Богдана Мальованого. Тобто дані, щодо власника паспорту, дати його народження та дати отримання російського документу — підтверджуються".

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