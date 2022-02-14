Мінімум – 50 гривень: у Рівному таксисти вимагали підвищення тарифів

Частина таксистів Рівного приєдналися до всеукраїнської акції протесту і не виїхала 14 лютого на роботу. Вони вимагають від компаній-агрегаторів підвищити мінімальні тарифи на перевезення та зменшити розмір комісії за свої послуги. Про це розповів Суспільному голова професійної спілки таксистів області Анатолій Лащук.

Голова професійної спілки таксистів області Анатолій Лащук повідомив Суспільному, що в акції взяло участь приблизно вісімдесяти водіїв з різних служб, зокрема 579, де базова поїздка коштує 36 гривень.

"Виходить 2,5 тисячі у місяць ми повинні сплатити податків, а це ще потрібно десь заробити. Мінімалка зараз 36-37 гривень, ви зрозумійте правильно, скільки водію потрібно накатати. Ми з водіями обговорили й сформували доцільно правильний зараз тариф: він повинен рахуватися від мінімальної зарплати – це від 6500 гривень 1% і додається одна літра палива, у середньому це 35 гривень. Тобто, 65 гривень додаємо 35 і ділимо на два. 50 гривень це – тариф мінімальний за два кілометри по місту", – роз'яснює таксист Валентин Воробей.

Потребу у підвищенні тарифів таксисти пояснюють здорожчанням вартості пального та ліцензії на цей вид діяльності.

"На сьогодні тарифи на перевезення є економічно не обгрунтовані. Суттєво подорожчали пальне, запчастини, зростає вартість життя, тому нажаль це критична межа, далі за ці гроші працювати немає сенсу", – уточнює Анатолій Лащук.

За словами директора Рівненської філії компанії "579" Веніаміна Федорчука, вони визнають, що тарифи "дещо низькі для таксистів".

"Але ми повинні розуміти, що є друга сторона – це пасажири. І, навіть, якщо ми робимо деякі націнки, або спрацьовують динамічні націнки, коли ціна збільшується – маємо негативні відгуки від пасажирів", – пояснює Веніамін Федорчук.

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